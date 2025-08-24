English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Naresh- Pavitra Lokesh Video: రెండవ పెళ్లిరోజు సందర్భంగా గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన నరేష్ - పవిత్ర లోకేష్.. ముసలోరేకానీ.. మహానుభావుడు!


Naresh Pavitra Lokesh Net Worth 
గత కొంతకాలంగా టాలీవుడ్ లో ప్రత్యేకించి వినిపిస్తున్న పేరు నరేష్, నటి పవిత్ర లోకేష్ . ముఖ్యంగా వీరి పెళ్లి విషయంపై వీరు ఎన్నో సందర్భాలలో ట్రోల్స్ ఎదురుకోవడమే కాకుండా తమ జీవిత భాగస్వామ్యులతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. అయితే ప్రస్తుతం వీరిద్దరికీ సంబంధించిన ఒక వార్త అలానే వాళ్ళ ఆస్తి వివరాలు వైరల్ అవుతున్నాయి.. ఎందుకంటే..
తమ జీవిత భాగస్వాముల నుంచి విడిపోయి నరేష్, పవిత్ర లోకేష్ 2023లో పెళ్లి చేసుకున్నట్లు వార్తలు వినిపించాయి. ఇప్పుడు తాజాగా మరొకసారి ఈ జంట వార్తలలో నిలుస్తోంది. అందుకు కారణం హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున 5 ఎకరాలలో ఒక విశాల భవనం నిర్మించడమే. ప్రత్యేకించి అత్యంత అందంగా సుందరంగా ఈ ఇంటిని రూపొందించారు.   

అంతేకాదు ఈ గృహప్రవేశ వేడుకకు పెద్ద ఎత్తున సినీ సెలబ్రిటీలు కూడా వచ్చారు. మురళీమోహన్, అలీతో పాటు చాలామంది ప్రముఖులు హాజరయ్యారు..

ఈ సందర్భంగా నరేష్ , పవిత్ర లోకేష్ అతిథులందరికీ హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానం పలికి వారి విశాలమైన ఇంటిని కూడా చూపించారు. ఇంద్ర భవనం లాంటి ఆ ఇంట్లో ప్రవేశ హాలు, మాస్టర్ బెడ్ రూమ్, వంటగది , జిమ్ స్థలం, వరండా, ప్రకృతి దృశ్యాలతో అలంకరించబడిన తోటలు ఇలా ఒక్కటేమిటి ఈ ఇల్లు ఇంద్రభవనాన్ని తలపిస్తోంది అని చెప్పవచ్చు నటుడు నరేష్ ఇంటిని చూశారా ? ఇంద్రభవనమే.. #Naresh #PavitaLokesh #LuxuryHome @ItsActorNaresh pic.twitter.com/zwr0DhcRBB — Megha (@MovieloverMegha) August 23, 2025  

ప్రస్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడంతో ఇది చూసిన సినీ అభిమానులు , నేటిజన్స్ ఈ జంటకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. ఇక నరేష్ ఆస్తి 400 కోట్లకు పైగా ఉండగా దీని విలువ కూడా సుమారు కోట్లలోనే ఉంటుందని సమాచారం.  30 ఎకరాలు వ్యవసాయ భూమితో పాటు పలు ప్రాంతాలలో భారీగా ఆస్తులు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో కొంతమంది తమాషాగా.. ముసలోరే కానీ.. పవిత్ర లోకేష్ విషయంలో మహానుభావుడు అని ఆయన ఇల్లు చూసి కామెంట్లు పెడుతున్నారు

