  • Prithiveeraj: 10 లక్షల ఇంటి కోసం వెయ్యి కోట్ల ఆస్తిని పోగొట్టుకున్న స్టార్‌ హీరో.. ఎవరంటే..?

Prithiveeraj: 10 లక్షల ఇంటి కోసం వెయ్యి కోట్ల ఆస్తిని పోగొట్టుకున్న స్టార్‌ హీరో.. ఎవరంటే..?

Babloo Prithiveeraj: ఒకప్పటి హీరో పృథ్వీరాజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా  పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అప్పట్లో హీరోగా, సెకండ్ హీరోగా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్‌గా, విలన్‌గా ఎన్నో పాత్రల్లో నటించి మెప్పించారు. అయితే ఈ సీనియర్ హీరో కేవలం పది లక్షల ఇంటి కోసం వెయ్యి కోట్ల ఆస్తిని పోగొట్టుకున్నాడు. అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
టాలీవుడ్ నటుడు పృథ్వీరాజ్.. ఒకప్పుడు హీరోగా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. పెళ్లి, పెళ్లి పందిరి, దేవుళ్లు వంటి సినిమాల్లో నటించి ప్రేక్షకులను అలరించారు. 1990ల నుంచి 2006 వరకు తెలుగు, తమిళ, కన్నడ సినిమాల్లో బిజీగా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత కొంతకాలం గ్యాప్ వచ్చినా ఇప్పుడు మళ్లీ బిజీ అవుతున్నారు. ఇటీవల యానిమల్ సినిమాలో నెగెటివ్ రోల్ చేసి మంచి కమ్‌బ్యాక్ ఇచ్చారు. చిన్న పాత్రల నుంచి పెద్ద పాత్రల వరకు అన్నీ చేస్తూ గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నారు.

అయితే ఇటీవల ఆయన ఇచ్చిన ఒక పాత ఇంటర్వ్యూ వైరల్ అవుతోంది. అందులో ఆయన తన జీవితంలో తీసుకున్న ఒక పెద్ద నిర్ణయాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. 1996లో ఆయన సినిమాల్లో నటిస్తూ బాగా బిజీగా ఉండేవారు. ఏడాదికి ఏడెనిమిది సినిమాలు చేసేవారు. రెమ్యూనరేషన్ కూడా బానే ఉండేది. దీంతో పృథ్వీరాజ్ ప్రాపర్టీ కొనాలని అనుకున్నారు. 

పృథ్వీరాజ్ స్నేహితుడు శంషాబాద్ దగ్గర వంద ఎకరాల భూమిని చూపించాడు. అప్పట్లో ఆ మొత్తం భూమికి కేవలం పది లక్షల రూపాయల ధర చెప్పారట. అంత తక్కువ ధరకు దొరకడంతో పృథ్వీరాజ్ ఆ భూమిని కొనాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఆ సమయంలో పృథ్వీరాజ్ తన నిర్ణయాన్ని కారు డ్రైవర్‌కి చెప్పారట. అప్పుడు అతను కింద మొత్తం రాయి సార్‌. కొనడానికి పది లక్షలు అయితే, దానికి ఫెన్సింగ్‌ చేయించడానికి ఇరవై లక్షల ఖర్చు అవుతుందని చెప్పడంతో పృథ్వీరాజ్ వెనక్కి తగ్గారట. 

ఇక ఆ పది లక్షలతో ఒక ఇల్లు కొన్నారు పృథ్వీరాజ్. అయితే ఆ ఇల్లు ఇప్పుడు ఐదారు కోట్ల విలువ ఉంటుంది. కానీ ఆ వంద ఎకరాల భూమి విలువ ఇప్పుడు వేల కోట్లకు పైగా ఉంది. ఎందుకంటే శంషాబాద్‌లో ఎయిర్‌పోర్టు వచ్చింది. గచ్చిబౌలి, కోకాపేట, శంషాబాద్ వంటి ప్రాంతాల్లో ఇప్పుడు ఒక్కో ఎకరం యాభై నుంచి వంద కోట్ల వరకు పలుకుతోంది.

ఈ చిన్న తప్పు వల్ల పృథ్వీరాజ్ వేల కోట్ల ఆస్తిని కోల్పోయారు. అది కొని ఉంటే టాలీవుడ్‌లోనే అత్యంత ధనవంతుడిగా ఉండేవారని ఆయనే సరదాగా చెప్పుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఆ మధ్య అలీతో సరదాగా టాక్‌ షోలో పృథ్వీరాజ్‌ వెల్లడించి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

