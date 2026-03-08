English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Parthiban On Trisha: త్రిష కొన్ని రోజులు ఇంట్లో ఉంటే బెటర్..!.. విజయ్ డైవర్స్ వివాదంపై పార్తీబన్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Parthiban On Trisha: త్రిష కొన్ని రోజులు ఇంట్లో ఉంటే బెటర్..!.. విజయ్ డైవర్స్ వివాదంపై పార్తీబన్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Parthiban satirical comments on trisha krishnan: త్రిష వల్ల చాలా వివాదాలు అవుతున్నాయిని నటుడు పార్తీబన్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్ చేశాడు. కొన్ని రోజుల పాటు ఈ భామ బైటకు రాకపోవడం బెటర్ అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలు కొత్త వివాదంకు తెరలేపాయి. 
 
1 /6

తమిళనాడులో  రాజకీయాలు రోజుకో మలుపు తిరుగుతున్నాయి.ముఖ్యంగా విజయ్ దళపతి, త్రిష అంశంమాత్రం రోజు ఏదో ఒక వివాదంతో వార్తలలో ఉంటుంది. ఇటీవల తన డైవర్స్ పై తొలిసారి విజయ్ దళపతి రియాక్ట్ అయ్యారు. ఇదంతా తాను చూసుకుంటానని అన్నారు. 

2 /6

ప్రజలకు మంచి చేయాలని తన తపన అన్నారు. ప్రజల ఆశీర్వాలతో అన్ని వివాదాల నుంచి బైటపడతనాని ఎమోషనల్ అయ్యారు. అదే విధంగా టీవీకే పార్టీ మ్యానీఫెస్టో సైతం ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలో తమిళ నటుడు పార్తీబన్ తమిళ విజయ్ వివాదంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

3 /6

ఇటీవల తమిళ విజయ్, త్రిష చెన్నైలోని ఒక వివాహ రిసెప్షన్ కు ఒకేకారులో, మ్యాచింగ్ డ్రెస్ వేసుకుని మరీ వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై  వివాదం రాజుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో విజయ్ సతీమణి సంగీత సైతం చెంగల్పట్టు కోర్టులో మరో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. విజయ్ దళపతి ఇంట్లో ఉండేలా అనుమతి ఇవ్వాలన్నారు.   

4 /6

తాజాగా..ఈ వివాదంపై పొన్నియన్ సెల్వన్ నటుడు పార్తీబన్ త్రిషపై సంచలన వ్యాఖ్యలు  చేశాడు.  ఇటీవల జరిగిన అవార్డు ప్రదానోత్సవంలో పాల్గొన్న ఆయన..త్రిష కృష్ణన్ గురించి చేసిన వ్యాఖ్య కొత్త చర్చకు దారితీసింది.

5 /6

పొన్నియన్ సెల్వన్ సినిమాలో త్రిష చేసిన పాత్రను ప్రస్తావిస్తు.. " ఇందా కుందవైయే కొంజనేరం కుంతవైక్కిరతు నల్లత్ (ఈ కుందవైని కాసేపు ఇంట్లో కూర్చోమని చెప్పడం మంచిది)" అని పార్థిబన్ మాట్లాడారు. అంటే.. కొన్ని రోజులుగా త్రిష ఇంట్లోనే ఉండటం బెటర్ అన్నలట్లుగా మాట్లాడారు. దీని వల్లనే  చాలా సమస్యలు వస్తున్నాయని అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలే ఇప్పుడు రచ్చగా మారాయి.

6 /6

మరీ నటుడు కార్తీబన్ కావాలనిఅన్నాడో లేదా ఫన్నీగా అన్నాడో తెలీదు కానీ.. దీన్ని నెటిజన్లు తెగ వైరల్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది ఈ వ్యాఖ్యల్ని నటి ఖుష్బూ, కస్తూరీ, రాధిక శరత్ కుమార్ లకు ట్యాగ్ చేస్తున్నారు. పార్తీబన్ వంటి సీనియర్ నటుడు త్రిష గురించి ఇలా పబ్లిక్ గా మాట్లాడటం ఏంటని కొంత మంది మండిపడుతున్నారు. నటుడు పార్తీబన్ యుగానికి ఒక్కడు, పొన్నియన్  సెల్వన్, పొన్నియన్ సెల్వన్ 2 వంటి తదితర మూవీస్ లలో నటించాడు.అదే విధంగా ప్రస్తుతం పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ లోకూడా నటించాడు.  

Trisha Krishnan Vijay Thalapathy Actor Parthiban Vijay Sangeetha divorce row Viajay thalapathy divorce row Tamil nadu politics Trisha and Vijay thalapathy dating Parthiban on trisha

Next Gallery

IND Vs NZ: భారత్ వర్సెస్ కివీస్ ఫైనల్ మ్యాచ్.. గెలిచిన టీమ్‌కు ప్రైజ్‌ మనీ ఎంతంటే..?