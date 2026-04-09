Actor Rajasekhar: తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ పొజిషన్, సెకండ్ పొజిషన్ గురించి క్లారిటీ ఇచ్చిన రాజశేఖర్..!

Chiranjeevi Position:తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో “నెంబర్ వన్ హీరో ఎవరు?” అనే ప్రశ్న ఎప్పటికీ ముగియని చర్చగా మారింది. ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోల మధ్య పోటీ స్పష్టంగా కనిపించేది. ముఖ్యంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి రాజకీయాల్లోకి వెళ్లి సినిమాలకు విరామం ఇచ్చిన సమయంలో ఈ చర్చ మరింత వేగం పట్టింది. ఈ క్రమంలో రాజశేఖర్ కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఒకప్పుడు చిరంజీవి టాప్ వన్ హీరో అన్నప్పటికీ ఇప్పుడు మాత్రం సీనియర్ హీరోల్లో కూడా చిరంజీవి కన్నా బాలకృష్ణ ఎక్కువ విజయాలతో దూసుకుపోతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఆ తర్వాత మహేష్ బాబు, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ జనరేషన్లో టాప్ వన్ హీరో ఎవరు అనేది ఇప్పటికి ప్రశ్నార్థకంగానే ఉంది. దీంతో ప్రస్తుత జనరేషన్లో.. ఒకే ఒక్క హీరోను నెంబర్ వన్ అని చెప్పడం కష్టం అనే భావన ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది.
ప్రస్తుతం టాలీవుడ్లో సీనియర్ హీరోల నుంచి యువ హీరోల వరకు అందరూ మంచి కథలతో సినిమాలు చేస్తున్నారు. ఎవరి సినిమా హిట్ అయితే ఆ హీరో గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారు. అందుకే ఇప్పుడు “నెంబర్ వన్” అనే పదం కంటే “ఎవరి సినిమా హిట్ అయింది?” అనే ప్రశ్నే ముఖ్యమైంది.
ఈ విషయంపై తాజాగా ప్రముఖ నటుడు రాజశేఖర్ తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు. చాలా కాలం తర్వాత ఆయన నటించిన ‘బైకర్’ సినిమాలో ముఖ్య పాత్రలో కనిపించారు. ఇందులో హీరో శర్వానంద్కు తండ్రిగా నటించారు. ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన అందుకుంది.
సినిమా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆయనకు ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న ఎదురైంది. ఒకప్పుడు హీరోగా ఉన్న మీరు ఇప్పుడు తండ్రి పాత్ర చేయడానికి ఎలా ఒప్పుకున్నారు? అని అడిగారు. దీనికి రాజశేఖర్ చాలా నిజాయితీగా సమాధానం చెప్పారు.
మొదట ఈ పాత్ర చేయాలా వద్దా అనే సందేహం తనకు కూడా వచ్చిందని ఆయన తెలిపారు. అయితే తన భార్య జీవితతో పాటు తన ఇద్దరు కుమార్తెలు ఈ పాత్ర చేయాలని ప్రోత్సహించారని చెప్పారు. వారి మాటలు విన్న తర్వాత తన ఆలోచన మారిందని చెప్పారు.
“ఇప్పటి కాలంలో ఫస్ట్ ప్లేస్, సెకండ్ ప్లేస్ అనే విషయాలు పెద్దగా లేవు. ఎవరు మంచి సినిమా చేస్తే వారు ముందుంటారు. కాబట్టి నాకు నచ్చితే ఈ పాత్ర చేయడం తప్పు కాదు” అని తన కుటుంబం చెప్పిందని ఆయన వివరించారు. ఆ మాటలు తనకు నమ్మకం ఇచ్చాయని అన్నారు. చివరికి ఆయన ఆ పాత్రను అంగీకరించడం సరైన నిర్ణయమైందని ఇప్పుడు అనిపిస్తోందని చెప్పారు. సినిమాలో ఆయన నటనకు ప్రేక్షకులు మంచి ప్రశంసలు ఇస్తున్నారు. ముఖ్యంగా తండ్రి పాత్రలో ఆయన చూపిన భావోద్వేగం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది.