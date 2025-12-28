English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Saptagiri on the Raja saab movie event: ది రాజాసాబ్ మూవీ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్లో నటుడు సప్తగిరి మాట్లాడుతూ ప్రభాస్ మూవీ బాక్సాఫీస్ మీద రికార్డులు తిరగరాస్తుందన్నారు. సంక్రాంతికి ఈ మూవీ 2000 వేల కోట్లను కొల్లగొట్టడం ఖాయమన్నారు. మొత్తంగా ప్రభాస్ మూవీకి ఈవెంట్ కు అభిమానులు భారీ ఎత్తున తరలివచ్చారు.
ఇటీవల కాలంలో మూవీ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్లలో హీరో, హీరోయిన్లు , సినిమా వాళ్లు చేసిన కామెంట్స్ కాంట్రవర్సీగా మారుతున్నాయి. కావాలని అనకున్న కూడా వారు చేసిన కామెంట్స్ ను కొంత మంది రూమర్స్ రాయుళ్లు సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ చేసి వివాదాన్ని రాజేస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో ఇటీవల దండోరా మూవీ నేపథ్యంలో శివాజీ హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్ పై చేసిన కామెంట్స్ పెనుదుమారంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. అయితే దీనిపై రచ్చ ఇంకా నడుస్తునే ఉంది. తాజాగా.. శనివారం రాత్రి హైదరాబాద్ లో పాన్ ఇండియా హీరో ప్రభాస్ ది రాజా సాబ్ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ జరిగింది.దీనిలో నటుడు సప్తగిరి చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.  

పాన్ ఇండియా స్టార్ డార్లింగ్ ప్రభాస్ నటించిన మారుతి రావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కనున్న ది రాజా సాబ్ మూవీ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ హైదరాబాద్ లో జరిగింది. ఈ వేడుకకు మూవీ టీమ్ అంతా హజరయ్యారు. ప్రభాస్ తో పాటు,నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్దికుమార్ లు,  మొదలైన ప్రముఖులు హజరయ్యారు. అయితే.. ఈ వేడుకలో నటుడు సప్తగిరి ది రాజాసాబ్ మూవీపై ప్రశంసలు కురిపించారు.

ప్రభాస్ మూవీ బాక్సాఫీస్ మీద 2000ల వేల కోట్ల రాబట్టడం ఖాయమన్నారు. అంతే కాకుండా.. మంచి మనసున్న మారాజు మారుతి. మకుటంలేని మహారాజు ప్రభాస్ అన్నతో తీసిన ది రాజాసాబ్.. ఈ సంక్రాంతి పెద్దపండగకు గులాబ్ జాబ్ లు గలగలలాడించకపోతే... కోడిగుడ్లు కూడా డబుల్ ఆమ్లెట్లు అవుతాయన్నారు.

రాజాసాబ్ రెండు వేల కోట్ల రాబట్టడం ఖాయం.. ఒక వేళ రాబట్టకపోతే మనందరం కలసి ఆ డబ్బులు ఇద్దమన్నారు. అంతటితో ఆగకుండా ఇందులో ప్రభాస్ కామెడియన్ నటించారు. మీరు ఇప్పటి వరకు ఎంతో మంది కామెడియన్లను చూశారు.. కానీ ప్రభాస్ అందరి కన్నా పెద్దకమెడియన్ అంటూ సప్తగిరి మాట్లాడారు. అయితే.. ఇక్కడ డార్లింగ్ అభిమానులు ఫైర్ అవుతున్నారు.

పాన్ ఇండియా హీరో గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం నోరు కంట్రోల్ లో పెట్టుకుని మాట్లాడాలని, కమెడియన్ పాత్ర చేసినంత మాత్రాన.. అందరి కన్నా పెద్ద కామెడియన్ అని చులకనగా చేసి మాట్లాడటమేంటని డార్లింగ్ అభిమానులు మండిపడుతున్నారు. 

మొత్తంగా సప్తగిరి వ్యాఖ్యలపై కొంత మంది ప్రభాస్ అభిమానులు ప్రస్తుతం గరం గరంగా ఉన్నారు.  మరోవైపు ది రాజా సాబ్ మూవీ జనవరి 9న వరల్డ్ వైడ్ గా అభిమానుల ముందుకు రానుంది.

