Actor:హుషార్ పిట్టలు సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో నటుడు పుట్టా భాను తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఎనిమిదేళ్ల పోరాటం తర్వాత సినిమాలో అవకాశం రావడంపై ఆనందంతో స్టేజ్పైనే తన చెంపలు తానే కొట్టుకోవడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. ఈ ఎమోషనల్ క్షణానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.
చిన్న సినిమాలు కూడా మంచి కథ, కొత్త ప్రతిభతో ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. అలాంటి చిత్రాల్లో ఒకటిగా హుషార్ పిట్టలు సినిమా నిలుస్తోంది. టీజర్తో ఇప్పటికే ఆసక్తిని పెంచుకున్న ఈ చిత్రం విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. అయితే సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ప్రెస్మీట్లో జరిగిన ఒక భావోద్వేగ సంఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
అన్షు, వాసవి గణేషన్ జంటగా నటించిన ఈ చిత్రానికి బిక్షు దర్శకత్వం వహించగా, వెంకట్ యాదవ్ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ ఏషియన్ సురేష్ ఫిలిమ్స్ ఈ సినిమాను విడుదల చేస్తోంది. ఆగస్టు 15న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా నిర్వహించిన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో నటుడు పుట్టా భాను అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు.
సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషించిన పుట్టా భాను మాట్లాడే సమయంలో తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. సినిమాల్లో అవకాశం కోసం దాదాపు ఎనిమిదేళ్లుగా కష్టపడుతున్నానని, చివరకు ఈ సినిమాలో నటించే అవకాశం రావడం తనకు ఇప్పటికీ నమ్మశక్యంగా లేదని చెప్పారు. "ఇది నిజమా... లేక కలా?" అంటూ పదేపదే తన చెంపలపై తానే కొట్టుకోవడం అక్కడున్న వారిని ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.
భాను అలా స్పందించడంతో వేదికపై ఉన్న హీరోయిన్ అన్షుతో పాటు చిత్రబృందం సభ్యులు కూడా కొద్దిసేపు షాక్కు గురయ్యారు. తర్వాత ఆయనను శాంతింపజేయడంతో కార్యక్రమం కొనసాగింది. తన జీవితంలో ఈ సినిమా ఎంతో ప్రత్యేకమని, తనపై నమ్మకం ఉంచిన దర్శకుడు, నిర్మాతలకు జీవితాంతం రుణపడి ఉంటానని భాను తెలిపారు.ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతోంది. చాలామంది నెటిజన్లు భాను భావోద్వేగాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ ఆయనకు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నారు. ఎన్నో ఏళ్ల కష్టం తర్వాత అవకాశం రావడంతో ఆయన ఆనందాన్ని ఆపుకోలేకపోయారని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
ఇక హుషార్ పిట్టలు సినిమా యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కింది. టీజర్కు ఇప్పటికే మంచి స్పందన రావడంతో సినిమాపై కూడా ఆసక్తి నెలకొంది. ఆగస్టు 15న విడుదల కానున్న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను ఎంతవరకు ఆకట్టుకుంటుందో చూడాలి. అదే సమయంలో నటుడు పుట్టా భాను చేసిన ఈ భావోద్వేగ వ్యాఖ్యలు, స్టేజ్పై ఆయన స్పందించిన తీరు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. అభిమానులు ఆయనకు మరిన్ని అవకాశాలు రావాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు.