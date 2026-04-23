Srihari: ముగ్గురం ఒకే మంచం పై… హీరోయిన్ ముందే తాగేసోచ్చి మంచం పైన పడుకోనందుకు శ్రీహరి కొట్టాడు.. డిస్కో శాంతి షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు..!

Srihari:డిస్కో శాంతి ఈమధ్య తన భర్త శ్రీహరి గురించే చేసిన వ్యాఖ్యలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆమె, తన భర్త అయిన శ్రీహరి, అలాగే ఒక హీరోయిన్ గురించి చెప్పిన విషయాలు అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాయి. ఈ విషయాలను ఆమె ఒక ఇంటర్వ్యూలో.. అలీ నిర్వహించిన షోలో వెల్లడించింది.
ఆ ఇంటర్వ్యూలో అలీ..” హీరోయిన్ ఆమని ముందర మిమ్మల్ని మీ బావ కొత్తారంట కదా.. ఆమెనికి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా?” అని అడిగారు. దీనికి డిస్కో శాంతి స్పష్టంగా సమాధానం ఇచ్చింది. “అలాంటి ఏమీ లేదు. ఆమె చాలా మంచి అమ్మాయి. శ్రీహరిని అన్నయ్య అని పిలిచేది” అని చెప్పింది.
ఆ తర్వాత అలీ మరో ప్రశ్న అడుగుతూ.. “అయితే ఆ హీరోయిన్ ముందు ఎందుకు కొట్టారు?” అని. దీనికి శాంతి వివరంగా చెప్పింది. “ఒక సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఆమని తన రూమ్ బాలేక వచ్చి మా రూమ్ లోనే పడుకునేది. ఒక రోజు రాత్రి శ్రీహరి సుమారు 11 గంటలకు రూమ్ కి వచ్చారు. ఆయన కొంచెం మద్యం తాగి వచ్చారు. అప్పటికే నాకు ఆయనపై కొంచెం కోపం ఉంది. చాలా లేట్ గా వచ్చారు అని కోపంగా చూస్తూ ఉండిన” అని చెప్పింది.
“మామూలుగా మేము ముగ్గురం ఒకే మంచం మీద పడుకునేవాళ్లం. ఆ రోజు ఆయన పైన కోపంతో కింద పడుకున్నాను. కానీ బావ పైన పడుకోమని చప్పారు. కానీ నేను పడుకోలేదు. అప్పుడు కోపంతో నన్ను కొట్టారు” అని శాంతి తెలిపింది. ఈ ఘటన తర్వాత కూడా ఆమెకు షూటింగ్ ఉండటంతో, ఆ గాయాలను కవర్ చేయడం చాలా కష్టం అయిందని చెప్పింది.
ఈ సంఘటన విన్నవాళ్లకు ఆశ్చర్యంగా అనిపించినా, శాంతి మాత్రం దీన్ని ఒక సాధారణ కుటుంబ సంఘటనగా చెప్పింది. డిస్కో శాంతి చెప్పిన ఈ విషయాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.