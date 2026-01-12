English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Actor Tarun: 43 ఏళ్ల వయసులో పెళ్లికి సిద్ధమైన టాలీవుడ్ లవర్ బాయ్ తరుణ్..!

Hero Tarun Marriage 
 ఒకప్పుడు టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో లవర్ బాయ్ ఎవరు అంటే వెంటనే హీరో తరుణ్ పేరు వినిపించేది. నువ్వే కావాలి, నువ్వే నువ్వే, నువ్వు లేక నేను లేను లాంటి సినిమాలతో తనకంటూ అమ్మాయిల్లో ఎంతో క్రేజ్ తెచ్చి పెట్టుకున్నారు ఈ హీరో. కానీ కొన్ని అనుకోని సంఘటనల వల్ల ఈయన ఎంత త్వరగా స్టార్ అయ్యారో అంత త్వరగా కిందకి పడిపోయారు…ఇక ఇప్పుడు ఈయన పెళ్లి వార్త వైరల్ అవుతుంది.
ఒకప్పుడు అమ్మాయిల రాకుమారిడిగా కొనసాగారు హీరో తరుణ్.  అప్పట్లో ఈ హీరో లవ్ స్టోరీ చేశారు అంటే అది తప్పకుండా బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా అని ఉద్దేశం ఉండేది. అలాంటి ఈ హీరోకి ఇప్పుడు కనీసం.. ఒక్క సినిమా కూడా లేదు.

అంతేకాదు అప్పట్లో అమ్మాయిలా కలల రాజుగా.. కొనసాగిన ఈ హీరోకి.. 43 ఏళ్లు వచ్చిన ఇంకా కూడా పెళ్లి కాకపోవడం గమనర్హం. కానీ దీనికి కారణం అప్పట్లో తరుణ్, ఆర్తి అగర్వాల్ మధ్యన నడిచిన ప్రేమాయణం అనే వార్తలు ఎప్పటికప్పుడు వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. 

తరుణ్ తల్లి ఆయన కెరియర్ లో ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం వల్ల.. అలానే తరుణ్, ఆర్తి అగర్వాల్ ని ప్రేమించి ఆ తరువాత తన తల్లి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల వదిలేయడం వల్ల.. తన కెరియర్ అలానే పర్సనల్ లైఫ్ ఇలా అయిపోయాయి అన్న రూమర్స్ చాలా కాలం వినిపించాయి. 

అయితే ఇవన్నీ నిజం కాదు అని పలుమార్లు తరుణ్ తల్లి  చెప్పుకుంటూ వచ్చింది. ఏదేమైనా ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ అలానే పర్సనల్ లైఫ్ పరంగా ఒకప్పుడు పీక్స్ చూసిన తరుణ్ మాత్రం ఇప్పుడు అవన్నీ పోగొట్టుకొని సదాసీదా లైఫ్ గడుపుతున్నారు అని చెప్పడంలో సందేహం లేదు. 

ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు.. ఫైనల్ గా తరుణ్ కి పెళ్లి చెయ్యాలి అని ఆమె అమ్మ అనుకుంటున్నారని.. అందుకే ఈ మధ్య ఒక పెళ్లి సంబంధం కూడా చూశారని.. వైజాగ్ కి చెందిన ఈ అమ్మాయిని ఈ సంవత్సరం లేదా వచ్చే సంవత్సరం తరుణ్ పెళ్లి చేసుకునే అవకాశం ఉంది అన్న వార్తలు గట్టిగా వినిపిస్తున్నాయి. మరి ఇది ఎంతవరకు నిజమో తెలియాలి అంటే అధికారిక ప్రకటన వచ్చేవరకు వేచి చూడాలి.

