Vijay Divorce: 25 ఏళ్ల తర్వాత హీరో విజయ్ తో విడాకులు కోరిన భార్య.. ఆ హీరోయిన్ వల్లేనా ఇదంతా..!

Thalapathy Vijay: తమిళ సినీ నటుడు, రాజకీయ నాయకుడు విజయ్ వ్యక్తిగత జీవితం మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. ఆయన భార్య సంగీత సోర్నలింగం విడాకుల కోసం కోర్టును ఆశ్రయించినట్లు సమాచారం. దాదాపు 25 సంవత్సరాల పాటు కలిసి జీవించిన తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం సినీ, రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
విజయ్–సంగీతా దంపతులు ఆగస్టు 1999లో వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. కుమారుడు జేసన్ సంజయ్, కుమార్తె దివ్య శాషా. కుటుంబంగా ప్రశాంతంగా ఉన్నట్లు కనిపించినా, ఇటీవల జరిగిన పరిణామాలు ఈ సంబంధంలో సమస్యలు ఉన్నాయని సూచిస్తున్నాయి.
సంగీతా సొర్నలింగం తన విడాకుల పిటిషన్లో కీలక ఆరోపణలు చేశారు. విజయ్కు మరో నటితో వివాహేతర సంబంధం ఉందని ఆమె ఆరోపించారు. ఈ విషయం 2021లో తనకు తెలిసిందని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. అదే తన నిర్ణయానికి ప్రధాన కారణమని తెలిపారు.
ఆ ఆరోపణల ప్రకారం, విజయ్ ఆ సంబంధాన్ని ముగిస్తానని హామీ ఇచ్చినా, ఆ మాటను నిలబెట్టుకోలేదని సంగీతా చెబుతున్నారు. ఎలాంటి పశ్చాత్తాపం లేకుండా ఆ సంబంధాన్ని కొనసాగించాడని ఆమె ఆరోపించారు. దీంతో మానసికంగా తాను తీవ్రంగా బాధపడ్డానని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు.
ఈ విడాకుల కేసు ప్రత్యేక వివాహ చట్టం–1954 ప్రకారం దాఖలైంది. ఈ చట్టం ప్రకారం, వివాహేతర సంబంధం లేదా క్రూరత్వం వంటి కారణాలతో విడాకులు కోరుకునే అవకాశం ఉంది. సంగీతా పిటిషన్లో ఈ రెండు కారణాలనూ ప్రస్తావించారు. ముఖ్యంగా చట్టంలోని సెక్షన్ 27(1)(a), 27(1)(d) ప్రకారం కేసు కొనసాగుతోంది.
ప్రస్తుతం ఈ వ్యవహారం జిల్లా కోర్టులో విచారణ దశలో ఉంది. కోర్టు తుది నిర్ణయం ఇంకా రావాల్సి ఉంది. విజయ్ నుంచి ఈ అంశంపై అధికారిక స్పందన ఇంకా వెలువడలేదు.