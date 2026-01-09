Rashmika Mandanna: పెళ్లికి ముందే కోట్లు వదిలించుకున్న రష్మిక మందన్నా.. ఎందుకో తెలుసా..?

Rashmika Mandanna: సిల్వర్ స్క్రీన్ మీద మెరిసే నటులు చాలామంది ఉన్నారు. కానీ తెర వెనుక బాధ్యతలు నిర్వహించేవారు తక్కువే. పుష్ప నుంచి యానిమల్ సినిమా వరకు తన నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న రష్మిక మందన్న.. ఇప్పుడు కొత్త రికార్డుతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కన్నడ సినిమాల్లో హీరోయిన్గా కెరీర్ ప్రారంభించింది నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్నా. ఆ తర్వాత ఛలో సినిమాతో టాలీవుడ్కి ఎంట్రీ ఇచ్చి.. అతి తక్కువ కాలంలోనే పాన్ ఇండియా హీరోయిన్గా మంచి పేరు తెచ్చుకుంది. అయితే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన కొంత కాలంలోనే తన సొంత కొడగు జిల్లాలో అత్యధిక పన్ను చెల్లించే స్థాయికి చేరింది.
రష్మిక మందన్నా నటిగానే కాకుండా బాధ్యతాయుత పౌరురాలిగా కూడా నడుచుకుంటుంది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి మూడు త్రైమాసికాలకు ఆమె రూ. 4.69 కోట్ల ఆదాయపు పన్ను చెల్లించింది. దీంతో కొడగు జిల్లాలో అత్యధిక పన్ను చెల్లించిన వ్యక్తిగా మొదటి స్థానం సాధించింది. తన ఎల్ఎల్పి సంస్థ పేరిట ఈ పన్నులు చెల్లించింది.
త్వరలో టాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండను పెళ్లాడబోతున్న రష్మిక మందన్నా ఇటీవల రహస్యంగా ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకుంది. ఈ సందర్భంలో భారీ పన్ను చెల్లించి కోట్లు వదులుకుంది. ప్రస్తుతం ఒక్కో సినిమాకు 10 కోట్ల వరకు రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటోంది.
యానిమల్, పుష్ప 2 చిత్రాల తర్వాత రష్మిక మార్కెట్ ధర భారీగా పెరిగింది. సినిమాలు, యాడ్స్తో పాటు తండ్రి చేస్తున్న వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టి కోట్లు సంపాదిస్తోంది. బెంగళూరులో 8 కోట్ల బంగ్లా, ముంబై, హైదరాబాద్, గోవా, కొడగులో ఆస్తులు కొన్నారు. తండ్రితో కలిసి వ్యాపారాలు కూడా చేస్తోంది.
అయితే రష్మిక చెల్లించే మొత్తం పన్ను ముందు ముందు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. చిన్నప్పుడు బొమ్మలు కొనడానికి డబ్బులు లేక కష్టపడిన ఆమె ఇప్పుడు జిల్లాలో టాప్ పన్ను చెల్లించేవారిగా ఎదిగింది. కొడగులో ప్రముఖులు, వ్యాపారవేత్తలు ఎందరో ఉన్నా చిన్న వయసులోనే రష్మిక వారిని మించిపోవడం విశేషం.