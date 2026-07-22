/Aamani: ప్రేమ కోసం కెరీర్ వదిలా.. 6 ఏళ్లకే విడాకులు.. అమ్మ మాట వినలేదు.. ఇప్పుడు బాధపడుతున్నా: ఆమని

Aamani:సీనియర్ నటి ఆమని తాజాగా ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన సినీ జీవితం, వివాహం, విడాకులు, పిల్లల గురించి మనసులోని మాటలను పంచుకున్నారు. కెరీర్లో ఎదురైన కష్టాలు, వ్యక్తిగత జీవితంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు తన జీవితాన్ని ఎలా మార్చాయో ఆమె వివరించారు.
సీనియర్ నటి ఆమని తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. చిన్నప్పటి నుంచే హీరోయిన్ కావాలని కలలు కనేదానినని ఆమని చెప్పారు. సినిమా అవకాశాల కోసం ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసిన సమయంలో అనేక తిరస్కరణలు ఎదురయ్యాయని తెలిపారు. తాను చాలా సన్నగా ఉన్నానని, స్కూల్ విద్యార్థిలా కనిపిస్తున్నావని చెప్పి చాలా అవకాశాలు కోల్పోయానని గుర్తు చేసుకున్నారు. కొన్నిసార్లు ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు కూడా ఎదురయ్యాయని, వాటిని అంగీకరించకపోవడంతో కొన్ని సినిమాలు చేజారిపోయాయని వెల్లడించారు.
ఆ కష్టకాలంలో తన తల్లి ఎప్పుడూ అండగా నిలిచిందని ఆమని చెప్పారు. తల్లి ప్రోత్సాహంతోనే తాను ధైర్యంగా ముందుకు సాగానని తెలిపారు. కెరీర్ మంచి స్థాయిలో ఉన్న సమయంలో తమిళ నిర్మాత ఖాజా మైదీన్ను ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్నట్లు చెప్పారు. ప్రేమతో పాటు కుటుంబ సభ్యుల అంగీకారంతో ఈ పెళ్లి జరిగిందని వెల్లడించారు.
పెళ్లి తర్వాత సినిమాలకు దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయం తీసుకున్నానని ఆమని చెప్పారు. ఆ నిర్ణయాన్ని తన తల్లి వ్యతిరేకించినప్పటికీ తాను వినలేదని తెలిపారు. ఇప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే కెరీర్ను వదిలేయడం తన జీవితంలో చేసిన పెద్ద తప్పుగా అనిపిస్తోందని అన్నారు. మంచి అవకాశాలు వచ్చినా వాటిని వదులుకోవాల్సి వచ్చిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
వివాహ జీవితంలో అభిప్రాయ భేదాలు పెరగడంతో చివరకు విడాకులు తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని ఆమని తెలిపారు. దాదాపు ఆరు నుంచి ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత ఇద్దరూ విడిపోయారని చెప్పారు. ప్రస్తుతం చాలా సంవత్సరాలుగా విడిగా జీవిస్తున్నామని వెల్లడించారు.
ఆమనికి ఒక కుమారుడు, ఒక కుమార్తె ఉన్నారు. ఇద్దరి పిల్లల బాధ్యతలను తానే చూసుకుంటున్నానని చెప్పారు. పిల్లలే తన జీవితానికి బలం అని, వారి కోసమే ముందుకు సాగుతున్నానని తెలిపారు. ప్రస్తుతం సినిమాలు, టెలివిజన్ కార్యక్రమాల్లో నటిస్తూ తన కెరీర్ను కొనసాగిస్తున్నట్లు చెప్పారు.తన జీవితంలో జరిగిన ప్రతి అనుభవం ఒక పాఠంగా మారిందని ఆమని అన్నారు. ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆలోచించాలని యువతకు సూచించారు. వ్యక్తిగత జీవితం, వృత్తి రెండింటి మధ్య సమతుల్యత చాలా ముఖ్యమని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.