Tollywood Actress: టీవీకే విజయ్ ఆ విషయంలో రోల్ మోడల్.!.. త్రిష వివాదం వేళ మరో స్టార్ హీరోయిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Aishwarya rajesh praises tvk vijay: విజయ్ తనను ఎంత మంది టార్గెట్ చేసిన ఎన్ని అవమానాలకు గురిచేసిన అవి ఏమి పట్టించుకొకుండా తన పనులు చేసుకుంటూ వెళ్తునే ఉంటారని నటి ఐశ్వర్య రాజేశ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం త్రిష వివాదం వేళ స్టార్ హీరోయిన్ చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్ గా మారాయి.
 
తమిళనాడు రాజకీయాలు ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న కొలది కాకరేపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా టీవీకే విజయ్ చుట్టు రాజకీయాలు ప్రతిరోజు కొత్త మలుపు తిరుగుతున్నాయి . ఇక విజయ్ , త్రిషల రచ్చపై చాలా మంది ఇష్టమున్నట్లు నెట్టింట వార్తలు వైరల్ చేస్తున్నారు. ఇటీవల త్రిష సైతం రూమర్స్ వైరల్ చేసే వారికి కౌంటర్ లుకూడా  ఇస్తున్నారు. 

త్రిష సినీ కెరీర్‌పై నోరు పారేసుకున్న నటుడు, దర్శకుడు చిత్రా లక్ష్మణన్‌ కు తాజాగా గట్టిగా కౌంటర్ ఇచ్చారు. తాను సినిమాలు మానేస్తున్నానని, రాజకీయాల్లో వెళ్తున్నట్లు ఆయన మాట్లాడిన మాటలకు త్రిష ఘాటుగా రియాక్ట్ అయ్యారు.  దీనిపై సోషల్ మీడియా వేదికగా .. అవును సినిమాలు మానేసి, మంచి కోటిశ్వరుడ్ని పెళ్లి చేసుకుని, నలుగురు పిల్లల్ని కన్నానని ఏకీపారేశారు. మీ ఊహాగానాలను ఇది సరిపోతుందా?.. ఇంకా ఏమన్నా స్టఫ్ కావాలా అంటూ త్రిష సీరియస్ అయ్యారు.   

ఇదిలా ఉండగా టీవీకే విజయ్ పై  నటి ఐశ్వర్య రాజేశ్, తమిళ టీవీకే పార్టీ చీఫ్ విజయ్ పై  ప్రశంసలు కురిపించారు. ముఖ్యంగా విజయ్ రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టిన తర్వాత ఆయనలో చాలా మార్పులు వచ్చాయన్నారు. ఆయన వ్యక్తిత్వంపై ప్రశంసలు కురిపించారు.

విజయ్ ఎప్పుడూ ఇతరుల గురించి తప్పుగా, చులకనగా  మాట్లాడరని అన్నారు.  తన పని తాను చేసుకుంటూ, తన గమ్యంవైపుకు మాత్రమే వెళ్తారని ఐశ్వర్య పేర్కొన్నారు. బయట ఎంతమంది విమర్శలు చేసినా, నెగెటివ్‌గా మాట్లాడినా ఆయన అవేమీ పట్టించుకోకుండా తన లక్ష్యం వైపుకు మాత్రమే ఫోకస్ చేస్తారన్నారు.  

 ఈ స్పెషల్ విధానమే ఆయనను అందరికంటే ప్రత్యేకం చేస్తుందని నటి ఐశ్వర్య రాజేశ్ అభిప్రాయపడ్డారు. అంతే కాకుండా విజయ్  అభిమానుల్ని చాలా ప్రత్యేకంగా చూసుకుంటారని, ఇటీవల ఎన్నికల టికెట్ ల కేటాయింపుల్లో తన డ్రైవర్ కుమారుడికి టికెట్ ఇచ్చారన్నారు. తన అభిమానుల కోసం ఎన్ని అవరోధాలు ఎదురైనా తన వారి కోసం ఆయన నిలబడతారని, నేటి యువతకు ఆయన ఒక గొప్ప రోల్ మోడల్ అని ఆమె ప్రశంసించారు.  

 ఈ క్రమంలో త్రిష రచ్చ ఒకవైపు, మరో వైపు ఆయన భార్య సంగీత డైవర్స్ రచ్చవేళ ఐశ్వర్య రాజేశ్ చేసిన కామెంట్స్ తమిళ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. ఇక  ఐశ్వర్య రాజేశ్.. విక్టరీ వెంకటేశ్ సరసన నటించిన 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' లో నటించి మంచి హీట్ ను సొంతం చేసుకుంది. ప్రస్తుతం తిరువీర్‌తో కలిసి ‘ఓ సుకుమారి’ అనే చిత్రంలో నటిస్తుంది.

