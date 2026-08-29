Actress:పెళ్లికి ముందే తన భర్తకు తన బైసెక్సువాలిటీ గురించి చెప్పానని ఆమె వెల్లడించారు. ఆ విషయాన్ని ఆయన అర్థం చేసుకుని అంగీకరించారని తెలిపారు. అంతేకాదు, తన లైంగికత గురించి ఆయన చాలా పాజిటివ్గా స్పందించారని చెప్పారు. పెళ్లి తర్వాత మాత్రం తాను ఒకే వ్యక్తితో జీవితాన్ని కొనసాగించాలని నిర్ణయించుకున్నానని, భర్తను ఎప్పుడూ మోసం చేయకూడదనే ఆలోచనతో ఉన్నానని స్పష్టం చేశారు. అయితే ఇప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ మరోసారి బయటకు రావడంతో ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో ఆసక్తికర చర్చకు దారితీశాయి.
టీవీ నటి ఆకాంక్ష చమోలా ప్రస్తుతం లాక్ అప్ సీజన్ 2 కారణంగా వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. ఈ రియాలిటీ షోలో తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన పలు విషయాలను ఆమె బహిరంగంగా చెప్పిన విషయం తెలిసిందే. ముఖ్యంగా తన వైవాహిక జీవితం, విడాకుల నిర్ణయం, తన లైంగికత గురించి ఆకాంక్ష చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీశాయి.
తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆకాంక్ష తన బైసెక్సువాలిటీ గురించి మరిన్ని విషయాలు వెల్లడించారు. పెళ్లికి ముందే తన లైంగికత గురించి భర్త గౌరవ్ ఖన్నాకు తెలుసని ఆమె తెలిపారు. తాను గతంలో మహిళలతో కూడా సంబంధంలో ఉన్నానని, ఈ విషయం తన భర్తకు ముందే చెప్పానని స్పష్టం చేశారు.
తన బైసెక్సువాలిటీ గురించి గౌరవ్కు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని ఆకాంక్ష చెప్పారు. తన భర్త ఆ విషయాన్ని అంగీకరించారని తెలిపారు. అయితే తన పెళ్లి తర్వాత తాను ఒకే వ్యక్తితో జీవితాన్ని కొనసాగించాలని నిర్ణయించుకున్నానని చెప్పారు. “పెళ్లి తర్వాత నా భర్తను మోసం చేయకూడదని నిర్ణయించుకున్నాను. ఒక వ్యక్తితోనే ఉండాలని నేను ఎంచుకున్నాను. ఆ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉన్నాను” అని ఆకాంక్ష తన అభిప్రాయాన్ని వివరించారు.
అంతేకాదు, ప్రస్తుతం తాను తనను తాను ఏసెక్సువల్గా భావిస్తున్నానని కూడా ఆమె చెప్పినట్లు సమాచారం. ఒక వ్యక్తి జీవితంలో కాలంతో పాటు తన ఆలోచనలు, భావాలు మారవచ్చని ఆకాంక్ష అభిప్రాయపడ్డారు. అందుకే తన గతం గురించి ఇతరులు తప్పుగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని ఆమె పేర్కొన్నారు. ‘లాక్ అప్ సీజన్ 2’లోనే ఆకాంక్ష తనకు, గౌరవ్ ఖన్నాకు విడాకులు తీసుకునే పరిస్థితి వచ్చిందని వెల్లడించారు. తాము దాదాపు ఏడాది కాలంగా విడిగా ఉంటున్నామని చెప్పారు. తమ మధ్య పెద్దగా గొడవలు లేదా ద్వేషం లేవని, అయితే భార్యాభర్తలుగా ఇద్దరి ఆలోచనలు, భవిష్యత్తు లక్ష్యాలు వేర్వేరుగా మారాయని వివరించారు.
ఆకాంక్ష, గౌరవ్ 2016లో వివాహం చేసుకున్నారు. టెలివిజన్ రంగంలో ఇద్దరూ తమకంటూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. గౌరవ్ ‘అనుపమా’, ‘సీఐడీ’ వంటి కార్యక్రమాలతో మంచి పేరు సంపాదించగా, ఆకాంక్ష కూడా పలు టీవీ షోలలో నటించారు. ఇప్పటివరకు తమ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఎక్కువగా బయటకు రానివ్వని ఈ జంటకు సంబంధించిన విడాకుల వార్తలు అభిమానులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేశాయి. ఇప్పుడు ఆకాంక్ష చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు మరోసారి సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.