  • Anasuya: సామాన్లు చూపిస్తే నీకెంటీ నొప్పి..?.. శివాజీకి ఇచ్చిపడేసిన అనసూయ.. ఏమనిందంటే..?..

Anasuya: సామాన్లు చూపిస్తే నీకెంటీ నొప్పి..?.. శివాజీకి ఇచ్చిపడేసిన అనసూయ.. ఏమనిందంటే..?..

Anasuya reacts on sivaji controversy: శివాజీ తాజాగా దండోరా మూవీ ఈవెంట్ లో చేసిన వ్యాఖ్యలపై అనసూయ భరద్వాజ్ ఇన్ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చిపడేశారు. తన బాడీ తమ ఇష్టం అంటూ పోస్ట్ పెట్టారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీలో శివాజీ వ్యాఖ్యలపై దుమారం  చెలరేగింది.
  • Dec 23, 2025, 02:07 PM IST
నటుడు శివాజీ హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్ పై చేసిన కామెంట్స్ పెనుదుమారంకు దారితీసింది. దండోరా మూవీ ఈవెంట్ లో శివాజీ మాట్లాడుతూ.. హీరోయిన్లు సామాన్లు కన్పించేలా డ్రెస్సింగ్ లు వేసుకుంటే జనాలు బూతులు తిట్టుకుంటారని అన్నారు. అంతేకాకుండా  చీరలో మరింత గౌరవం పెరిగేలా ఉంటుందన్నారు.

సావిత్ర, సౌందర్య వంటి వారు వారి వస్త్ర ధారణ గుర్తు చేసుకుని ఇప్పటికి అభిమానులు ప్రత్యేకంగాచెప్పుకుంటారన్నారు. అదే ఎక్స్ పొజింగ్, బాడీలు కన్పించేలా దుస్తులు వేసుకుంటూ చాలా మంది బూతులు తిట్టుకుంటూ వంకర చూపులు చూస్తారని మీనింగ్ వచ్చేలా మాట్లాడారు. దీనిపై దుమారం రాజుకుంది. 

ఇప్పటికే సింగర్ చిన్మయి దీనిపై శివాజీకి నేరుగానే కౌంటర్ ఇచ్చారు. మహిళలు చీరలు వేసుకొవాలంటే..  పురుషులు సైతం ధోతిలు, బొట్టులు ధరించాలని చెప్పింది.

 అంతే కాకుండా కంకణం మెట్టెలు కూడా ధరించాలని సెటైర్ లు వేసింది. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు సరికాదని శివాజీకి చురకలు పెట్టింది. మరోవైపు దీనిపై నటి అనసూయ కూడా రియాక్ట్ అయ్యారు.   

ఇది నా శరీరం,  నా ఇష్టం అంటూ సెటైరికల్ పోస్ట్ పెట్టారు. నాకు నచ్చిన దుస్తులు వేసుకుంటా.. సామాన్లు కన్పించేలా వేసుకుంటా.. నువ్వు ఎవరు నాకు చెప్పడానికి అన్నట్లు మీనింగ్ వచ్చేలా అనసూయ ఇన్ డైరెక్ట్ గా పోస్ట్ పెట్టారు. ఇది కాస్త ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

అనసూయ కావాలని శివాజీకి కౌంటర్ వేసేలా ఈ పోస్ట్ పెట్టారని నెట్టింట రచ్చ  నడుస్తొంది. ప్రస్తుతం దీనిపై శివాజీని కొంత మంది సపోర్ట్ చేస్తుండగా మరికొంత మంది ఆయన్ను విమర్శిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో శివాజీ వ్యాఖ్యలు మాత్రం నెట్టింట కాకరేపుతున్నాయని చెప్పుకొవచ్చు.

