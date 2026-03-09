Thalapathy Vijay: విజయ్ అంటే చాలా ఇష్టం.. అస్సలు వదులుకోలేను.. హీరోయిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Star Heroine: ప్రస్తుతం రాజకీయాల పరంగా కాకుండా.. సినిమాలపరంగా అలానే పర్సనల్ లైఫ్ పరంగా ఎన్నో అద్దంకులు ఎదుర్కొంటున్నారు తలపతి విజయ్. ఈ హీరో భార్య కూడా ఈ మధ్యనే విడాకులు అప్లై చేసిన వార్తలు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో తాజాగా స్టార్ హీరోయిన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి..
1 /7

దక్షిణ భారత సినీ పరిశ్రమలో కొత్తగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న యువ హీరోయిన్లలో.‌. అనస్వర రాజన్ ఒకరు. చిన్న వయసులోనే సినీ రంగంలోకి వచ్చిన ఈ మలయాళీ నటి ఇప్పుడు కథానాయికగా మంచి అవకాశాలు అందుకుంటూ ముందుకు సాగుతోంది. బాలనటిగా తన ప్రయాణం ప్రారంభించిన ఆమె, ప్రస్తుతం ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తూ ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

2 /7

అనస్వర రాజన్ మొదట మలయాళ సినిమాల్లో చైల్డ్ ఆర్టిస్టుగా నటించింది. తన నటనతో ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు పొందిన ఆమె, తరువాత హీరోయిన్‌గా మారి వరుస సినిమాల్లో అవకాశాలు పొందింది. మలయాళంతో పాటు తమిళం, తెలుగు భాషలలో కూడా ఆమెకు మంచి అవకాశాలు వస్తున్నాయి.  

3 /7

తమిళంలో ఆమె చేసిన సినిమాలు కూడా.. ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించాయి. ఇటీవల విడుదలైన విత్ లవ్ సినిమాతో ఆమెకు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. అలాగే కొత్త కథలు, విభిన్న పాత్రలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతోంది. దీంతో ఆమె కెరీర్ కూడా వేగంగా ముందుకు సాగుతోంది.  

4 /7

తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో కూడా అనస్వర రాజన్ అడుగుపెట్టింది. నటుడు శ్రీకాంత్ కుమారుడు రోషన్ హీరోగా నటించిన “ఛాంపియన్” సినిమాతో ఆమె టాలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ సినిమా ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా ఆమె పరిచయమైంది. ఆ తర్వాత ఆమెకు మరిన్ని అవకాశాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.  

5 /7

ప్రస్తుతం ఆమె తమిళ దర్శకుడు సెల్వరాఘవన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న “7G రెయిన్‌బో కాలనీ 2” సినిమాలో హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఈ సినిమా షూటింగ్ చివరి దశలో ఉందని సమాచారం. ఈ సినిమా విడుదల తర్వాత ఆమెకు మరింత గుర్తింపు వచ్చే అవకాశముందని భావిస్తున్నారు.  

6 /7

ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో అనస్వర రాజన్ తనకు ఇష్టమైన హీరోల గురించి మాట్లాడింది. తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ దళపతి అంటే తనకు చాలా ఇష్టమని చెప్పింది. ఆయన నటన, స్టైల్ తనను చాలా ఆకట్టుకుంటాయని తెలిపింది. విజయ్ సర్‌ను తాను ఎంతో అభిమానిస్తానని, ఆయనను అస్సలు వదులుకోలేనని కూడా సరదాగా చెప్పింది.  

7 /7

అలాగే ప్రముఖ నటుడు కమల్ హాసన్ నటన కూడా తనకు ఎంతో నచ్చుతుందని అనస్వర రాజన్ తెలిపింది. మంచి కథలు, మంచి పాత్రలు వస్తే ఏ భాషలోనైనా నటించడానికి తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని ఆమె చెప్పింది. ప్రస్తుతం ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

