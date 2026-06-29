/Casting Couch: 19 ఏళ్లకే ఆ సౌత్ నిర్మాత అతనితో పడుకోవాలి అన్నారు.. హీరోయిన్ కీలక వ్యాఖ్యాలు

Actress:భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అంశంపై చాలా ఏళ్లుగా చర్చ జరుగుతూనే ఉంది. కాలం మారినా, అవగాహన పెరిగినా, 2026లో కూడా కొంతమంది నటీనటులు తమ కెరీర్ ప్రారంభంలో ఎదుర్కొన్న చేదు అనుభవాలను బయటపెడుతూనే ఉన్నారు. ఇటీవల బాలీవుడ్ నటి అంకితా లోఖండే చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి ఈ అంశాన్ని వార్తల్లో నిలిపాయి.
హీరోయిన్ అంకితా లోఖండే మాట్లాడుతూ, తనకు 19 ఏళ్ల వయసులో ఓ దక్షిణాది సినిమాలో నటించే అవకాశం వచ్చిందని తెలిపింది. అయితే ఆ సినిమా ఎంపిక సమయంలో తనకు చాలా అసౌకర్యకరమైన పరిస్థితి ఎదురైందని చెప్పింది.
ఆమె మాట్లాడుతూ, "ఆ సినిమాలో అవకాశం కావాలంటే నిర్మాతతో పడుకోవాలని నన్ను అడిగారు." ఈ మాట విన్న వెంటనే తాను షాక్కు గురయ్యానని అంకితా తెలిపింది. అలాంటి షరతును ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అంగీకరించలేనని భావించి, వెంటనే ఆ సినిమా అవకాశాన్ని వదులుకున్నానని చెప్పింది.
ఆ ఘటన తర్వాత తన జీవితంలో పెద్ద మార్పు వచ్చిందని అంకితా వెల్లడించింది. సినిమాల్లో కొనసాగకుండా, టెలివిజన్ వైపు అడుగులు వేసానని తెలిపింది. ఆ నిర్ణయమే తనకు మంచి గుర్తింపును తీసుకొచ్చిందని చెప్పింది. ఇటీవల జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో తన కెరీర్ గురించి మాట్లాడుతుండగా ఈ విషయాన్ని ఆమె పంచుకుంది.
అయితే ఈ ఘటనకు సంబంధించి నిర్మాత పేరు గానీ, ఆయనను గుర్తించే వివరాలు గానీ అంకితా వెల్లడించలేదు. అలాగే ఈ ఆరోపణపై ఎలాంటి అధికారిక ఫిర్యాదు లేదా విచారణ జరిగినట్లు కూడా ఇప్పటివరకు సమాచారం లేదు. కాబట్టి ఇది అంకితా లోఖండే వ్యక్తిగతంగా చెప్పిన అనుభవంగానే చూడాల్సి ఉంటుంది.
అంకితా చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలతో మరోసారి సినీ పరిశ్రమలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అంశంపై చర్చ మొదలైంది. గతంలో కూడా వివిధ భాషల సినీ పరిశ్రమలకు చెందిన పలువురు నటీనటులు ఇలాంటి అనుభవాలను పంచుకున్నారు. దీంతో కొత్తగా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చే వారికి సురక్షితమైన, గౌరవప్రదమైన పని వాతావరణం కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.