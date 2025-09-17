Anushka: ఏంటి అనుష్కకి కొడుకు ఉన్నారా..? ఫైనల్ గా భయంకరమైన నిజం బయటపెట్టిన స్వీటీ..!

Anushka Shetty Son : ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి.. తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో.. మంచి క్రేజ్ కొనసాగుతున్న హీరోయిన్ అనుష్క. అనుష్క చేసిన కొన్ని సినిమాలు స్టార్ హీరోల సినిమాల కన్నా ఎక్కువ కలెక్షన్ సాధించి.. తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఆమె రేంజ్ ఏమిటి అనేది రుజువు చేశాయి. ఈ క్రమంలో.. అనుష్క గత కొద్దిరోజుల నుంచి మీడియాకి దూరంగా ఉండగా.. ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం తెగ వైరల్ అవుతోంది.
ఘాటి సినిమాతో.. ఈ మధ్యనే తెలుగు ప్రేక్షకులను పలకరించిన హీరోయిన్ అనుష్క. అయితే ఈ సినిమాకి ముందు ఆమె చాలా గ్యాప్ తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఒకరకంగా బాహుబలికి 2 కి ఘాటీకి మధ్యలో అనుష్క కేవలం రెండు, మూడు సినిమాలే చేసింది.
అంటే.. ఈ రెండు సంవత్సరాలకి కనీసం ఒక సినిమా కూడా తీయలేదు స్వీటీ. ఇక అలాంటి స్వీటీ గురించి.. తాజాగా ఒక వీడియో.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది. అసలు విషయం ఏమిటి అంటే ఆ వీడియోలో అనుష్క తన కొడుకు గురించి చెప్పుకొచ్చింది. తన కొడుకుకి అంతా తన పోలికలే వచ్చాయి అని చెబుతూ మురిసిపోయింది.
అదేంటి అనుష్కకి కొడుకు కూడా ఉన్నారా అని ఆశ్చర్యపోతున్నారా..? అవును మరో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటి అంటే.. అనుష్క కొడుకు ప్రభాస్ కావడం.
అసలు విషయానికి వస్తే బాగుబలి సినిమా టైంలో.. అనుష్క సుమ క్యాష్ షో కి అటెండ్ అయ్యింది. ఇక ఆ షోలో సుమ.. ప్రభాస్ ఫోటో చూపివ్వగా.. వెంటనే అనుష్క నా కొడుకు గురించి చెప్పాలా అని అడిగింది. బాహుబలిలో మహేంద్ర బాహుబలి.. అనుష్క క్యారెక్టర్ కి కొడుకు అవుతారు అన్న సంగతి తెలిసిందే.
ఇక ఆ ఉద్దేశంతోనే.. అనుష్క ఇలా అనింది. ఇక వెంటనే సుమా మీకు ప్రభాస్ కి ..చాలా పోలికలు ఉంటాయి కదా అని అడగగా.. అవును నా కొడుకు కదా అని మళ్ళీ జోక్ వేసింది.