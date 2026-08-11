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Star Heroine: భర్తను వేరే పెళ్లి చేసుకోమన్న స్టార్ హీరోయిన్.. కారణం ఇదే..!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 11, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:38 PM IST

Star Heroine: ప్రముఖ నటి హీనా ఖాన్ తన జీవితంలో ఎదుర్కొన్న కఠినమైన రోజుల గురించి తాజాగా మాట్లాడారు. ముఖ్యంగా తన భర్త రాకీ జైస్వాల్‌తో ఉన్న బంధం గురించి ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. స్టేజ్ 3 బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్‌తో పోరాడుతున్న సమయంలో తాను రాకీని వేరే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోమని కూడా అడిగానని హీనా వెల్లడించారు.
 

Hina Khan Rocky Jaiswal relationship1/5

హీనా ఖాన్

హీనా, రాకీ దాదాపు 13-14 సంవత్సరాలుగా ప్రేమలో ఉన్నారు. వీరిద్దరికీ ప్రముఖ టీవీ సీరియల్ ‘యే రిష్తా క్యా కెహ్లాతా హై’ షూటింగ్ సమయంలో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం క్రమంగా ప్రేమగా మారింది. చాలా సంవత్సరాలు కలిసి ఉన్న తర్వాత గత ఏడాది వీరిద్దరూ సన్నిహితంగా వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే వీరి పెళ్లిపై కొందరు విమర్శలు చేశారు. ‘పతి, పత్నీ ఔర్ పంగా’ అనే రియాలిటీ షో కోసం పబ్లిసిటీ కోసమే వీరు పెళ్లి చేసుకున్నారని కొందరు అన్నారు. ఈ విమర్శలపై హీనా స్పందించారు.  

Hina Khan cancer journey2/5

హీనా ఖాన్ క్యాన్సర్ పోరాటం

"ప్రజలు ఏం అనుకుంటున్నారో నేను అసలు పట్టించుకోను. మాకు నిజం ఏంటో తెలుసు. పబ్లిసిటీ కోసం పెళ్లి చేసుకున్నామని చూస్తే, అసలు కారణం కనిపించకుండా పోతుంది" అని ఆమె అన్నారు. తమ పెళ్లి చాలా ముందుగానే నిర్ణయించుకున్నామని కూడా హీనా చెప్పారు. భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందో తెలియని పరిస్థితుల్లో జీవితాన్ని కలిసి గడపాలని నిర్ణయించుకున్నామని తెలిపారు.తన క్యాన్సర్ చికిత్స సమయంలో ఎదురైన భావోద్వేగ పరిస్థితుల గురించి మాట్లాడుతూ హీనా ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని వెల్లడించారు. తమ మధ్య సమస్యలు గొడవల వల్ల కాదని, జీవితంలో ఎదురైన తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల ఆ పరిస్థితి వచ్చిందని చెప్పారు.

Hina Khan breast cancer3/5

హీనా ఖాన్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్

"కొన్ని సందర్భాల్లో నేను అతడిని వేరే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోమని అడిగాను. ఇకపై చాలా విషయాలు గతంలోలా ఉండవని చెప్పాను. అక్కడే ప్రేమకు అసలైన పరీక్ష జరుగుతుంది. నేను అతడిని పరీక్షించడానికి అలా చెప్పలేదు" అని హీనా తెలిపారు. రాకీ తనను వదిలి వెళ్లి ఉంటే కూడా అతడి సంతోషాన్ని కోరుకునేదానినని ఆమె చెప్పారు. "అతను అలా నిర్ణయించుకున్నా నేను సంతోషించేదాన్ని. నేను అతడిని చాలా ప్రేమిస్తున్నాను. అతని సంతోషం నాకు అతడితో ఉండటం కంటే ముఖ్యమైనది" అని ఆమె అన్నారు.  

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హీనా ఖాన్ క్యాన్సర్ జర్నీ

అయితే రాకీ మాత్రం హీనాకు అండగా నిలిచారు. క్యాన్సర్ పోరాటంలో ప్రతి కష్టమైన సమయంలో ఆమెతోనే ఉన్నారు. "అతను కష్టసుఖాల్లో నాతోనే ఉండాలని ఎంచుకున్నాడు. అది చాలా కఠినమైన సమయం. మేము కొన్ని కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది" అని హీనా చెప్పారు. తన క్యాన్సర్ గురించి మొదట తెలుసుకున్న సమయంలో రాకీ తనకు ఆ విషయాన్ని చెప్పారని హీనా గతంలో వెల్లడించారు. ఆ వార్త విన్నప్పుడు ఆమెకు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అయితే తాను ఆ భయానికి లొంగిపోకూడదని నిర్ణయించుకున్నారు.  

Hina Khan5/5

హీనా ఖాన్ రాకీ జైస్వాల్

ఆ సమయంలో తాను ఆర్డర్ చేసిన ఫలూదా కూడా తనకు ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తుగా మారిందని హీనా చెప్పారు. క్యాన్సర్ వార్త తెలిసిన తర్వాత కూడా ఫలూదా తిని, జీవితాన్ని సాధారణంగా కొనసాగించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. తన కష్టకాలంలో రాకీ అందించిన ప్రేమ, ధైర్యం తనకు ఎంతో బలాన్ని ఇచ్చాయని హీనా చెప్పారు.

TAGS:
Hina Khan
Rocky Jaiswal
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Hina Khan Rocky Jaiswal relationship

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