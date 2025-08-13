Ayesha khan molested in child hood: నటి అయేషా ఖాన్ తన చిన్న తనంలో ఎదుర్కొన్న ఒక భయానక ఘటనను బైట పెట్టింది.ఈ క్రమంలో తాజాగా.. మరోసారి సినిమా ఇండస్ట్రీలో వేధింపుల అంశం వార్తలలో నిలిచింది.
ప్రభుత్వాలు ఎన్ని చట్టాలు తీసుకున్న కూడా కామాంధుల్లో మాత్రం మార్పులు రావడం లేదు. ఆడది కన్పిస్తే చాలు కామంతో రెచ్చిపోతున్నారు. పసిపాప నుంచి పండు ముసలి వరకు ఎవర్ని వదలడం లేదు. చివరకు దివ్యాంగులపై కూడా దాడులు చేసి మరీ అత్యాచారం చేస్తున్నారు.
అయితే.. ముఖ్యంగా మహిళల భద్రత మాత్రం ప్రస్తుతం పెనుసవాల్గా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యంగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో తరచుగా హీరోయిన్ లు తాము వేధింపులను ఎదుర్కొన్నట్లు తరచుగా వారి అనుభవాల్ని బైటపెడుతుంటారు.
కొంత మంది అవకాశాలు రావాలంటే డైరెక్ట్ గా బెడ్ మీదకు ఎక్కాల్సిందే నంటూ డైరెక్ట్ గా చేప్తారని కూడా అనేక మంది హీరోయిన్ లు ఇప్పటికే షాకింగ్ విషయాల్ని బైటపెట్టారు. అన్ని ఇండస్ట్రీలలో కూడా ఇటీవల వేధింపులకు చెందిన ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
తాజాగా.. నటి అయేషా ఖాన్ తనకు చిన్న తనంలో ఎదురైన షాకింగ్ అనుభవాన్ని బైటపెట్టింది. నటి అయేషా ఖాన్ బిగ్ బాస్ 17 సీజన్తో మంచి పాపులారిటీ సొంతం చేసుకుంది. ముఖచిత్రం (2022) సినిమా తో టాలీవుడ్ లో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆతర్వాత ఓం భీమ్ బుష్ (2024), మనమీ (2024) సినిమాల్లో నటించింది.
అయితే.. నటి చిన్న తనంలో ఎదురైన వేధింపుల ఘటనను ఇటీవల ఒక ఇంటర్య్వూలో బైటపెట్టింది. తన పక్కింట్లో ఉండే ఒక వ్యక్తి దగ్గరకు వచ్చి.. తన వక్షోజాలు బాగున్నాయని అన్నాడని చెప్పింది. తనకు చాలా సేపు వరకు మైండ్ బ్లాంక్ అయ్యిందని చెప్పింది.
అతడ్ని చూస్తే ఏమనలో అర్థం కాక చూస్తుంటే.. ఆ తర్వాత మరల వెళ్తు.. వెనక్కు తిరిగి మరీ కన్ను కొట్టి మరీ చెడుగా సైగచేశాడని అప్పటి చేదు అనుభవంను మరోసారిగుర్తు చేసుకుంది. కొన్ని రోజుల పాటు షాక్ లో ఉండిపోయానని అతను ఇలా నీచంగా మాట్లాడుతాడని అనుకొలేదని నటి అయేషా ఖాన్ తనకు ఎదురైన ఘటనను బైటపెట్టింది. ఇంట్లో వాళ్లకు చెబితే ఇబ్బందులు పడతారని చెప్పలేదని నటి చెప్పింది.
కానీ తాను మాత్రం ఆ విషయం ఇప్పటికి కూడా మర్చిపోలేకపోతున్నానని, అప్పుడు సరైన విధంగా ఆలోచించి, అతనిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసి ఉంటే.. చాలా బాగుండేదని అన్పిస్తుందని నటి అయేషా ఖాన్ మరోసారి ఎమోషనల్ అయ్యింది. ప్రస్తుతం అయేషా ఖాన్ చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.