Bhagyashree Borse: లైవ్ లో హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ బోర్సే బూతులు.. యాంకర్ ని పట్టుకొని దొంగ ము** అంటూ..!

ప్రస్తుతం వరస సినిమా ఛాన్సులు అందుకుంటూ దూసుకుపోతున్న స్టార్ హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ. ఇప్పటివరకు ఈ అమ్మడికి ఒక్క బ్లాక్ బస్టర్ లేకపోయినా.. ఆఫర్లు మాత్రం ఒకటి తర్వాత ఒకటి వస్తూనే ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో.. ఈ హీరోయిన్ మాట్లాడిన ఒక బూతు మాట తెగ వైరల్ అవుతుంది..
మిస్టర్ బచ్చన్ సినిమా ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులను పలకరించిన హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ. ఈ మధ్యనే విజయ్ దేవరకొండ కింగ్డమ్ సినిమాలో సైతం కనిపించి మెప్పించింది.   

ఇప్పటివరకు ఈ హీరోయిన్ కి తెలుగులో ఒక్క బ్లాక్ బస్టర్ కూడా లేదు.. అయినా కానీ ఆఫర్లు మాత్రం వస్తూనే ఉన్నాయి. 

మరోపక్క ఈ హీరోయిన్ హీరో రామ్ తో ప్రేమలో ఉంది అన్న వార్త కూడా తెగ వినిపిస్తోంది. ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఈమధ్య ఈ హీరోయిన్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో చేసిన వ్యాఖ్యలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. 

ఒక ఇంటర్వ్యూలో.. యాంకర్ అరియాన ఈ హీరోయిన్ ని మీరు తెలుగులో నేర్చుకుందాం మొదటి బూతు మాత ఏమిటి అని అడిగింది.  

వెంటనే భాగ్యశ్రీ అసలు ఏమీ ఆలోచించకుండా..అరియాన తో దొంగ ముండా అనేసింది. ఇక ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ ప్రచారం అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది.

