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Bhagyashri Borse: చీరలో భాగ్యశ్రీ లుక్ చూస్తే కుర్రాళ్ల హార్ట్‌బీట్ మిస్ అవ్వాల్సిందే.. వైరల్ అవుతున్న లేటెస్ట్ పిక్స్

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 09, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:57 AM IST

Bhagyashri Borse: భాగ్యశ్రీ బోర్సే.. ఈ పేరు గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. తెలుగులో చేసిన సినిమాలు తక్కువే అయినప్పటికీ.. ఈ బ్యూటీకి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ మాత్రం చాలా ఎక్కువ. మాస్ మహారాజా రవితేజ 'మిస్టర్ బచ్చన్' నుంచి విజయ్ దేవరకొండ 'కింగ్‌డమ్', రామ్ పోతినేని 'ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా' వరకు.. ప్రతి సినిమాలో తన నటనతో అలరించింది. తాజాగా చీరలో భాగ్యశ్రీ షేర్ చేసిన ఫోటోలు నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి.
 

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భాగ్యశ్రీ బోర్సే

అందం, అభినయం రెండూ ఉన్న హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ బోర్సే అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. కాకపోతే బ్యాడ్ లక్ అనేది ఈ అమ్మడి వెనకే తిరుగుతోంది. బ్యాక్ టూ బ్యాక్ ఆఫర్లు వస్తున్నప్పటికీ.. సక్సెస్ మాత్రం అందని ద్రాక్షగా మారిపోయింది. టాలీవుడ్‌లో మొదటగా రవితేజతో మిస్టర్‌ బచ్చన్‌ చిత్రంలో.. ఆ తరువాత విజయ్‌దేవరకొండ సరసన కింగ్‌డమ్‌ చిత్రంలో నటించింది భాగ్యశ్రీ.  

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భాగ్యశ్రీ బోర్సే

కానీ ఈ రెండు సినిమాలు ఏవి కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద అనుకున్నంత హిట్ సాధించలేదు. పాజిటివ్ టాక్, రివ్యూస్ వచ్చినప్పటికీ.. కలెక్షన్లు మాత్రం రాలేదు. తమిళంలో దుల్కర్‌ సల్మాన్‌, రానాలతో కలిసి కాంతా చిత్రంలో నటించగా.. ఈ సినిమా కూడా ప్రేక్షకులను మెప్పించలేక ఫ్లాప్ ముద్ర వేయించుకుంది.   

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భాగ్యశ్రీ బోర్సే

ప్రస్తుతం అఖిల్ అక్కినేని సరసన్ లెనిన్ సినిమాలో నటిస్తోంది భాగ్యశ్రీ. ఈ మూవీ జూన్ 26న రిలీజ్ కానుంది. ఇక ముందు నుంచి లెనిన్ మీద పాజిటివ్ వైబ్స్ ఉన్నాయి. అఖిల్‌కి ఖచ్చితంగా కెరీర్ బ్రేక్ మూవీ ఇవ్వాలనే సంకల్పంతో సమయం, బడ్జెట్ రెండూ ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టారు.   

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భాగ్యశ్రీ బోర్సే

అయితే లెనిన్ కథ కేంద్ర బిందువుగా భాగ్యశ్రీ బోర్సే ఉంటుందట. లెనిన్ కత్తి పట్టుకుని అంత హింసాత్మకంగా మారడం వెనుక హీరోయిన్ పాత్ర తాలూకు నేపథ్యం చాలా స్ట్రాంగ్‌గా దర్శకుడు మురళికిషోర్ అబ్బూరు రాసుకున్నారట.

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భాగ్యశ్రీ బోర్సే

ఇక సోషల్ మీడియాలో కూడా భాగ్యశ్రీ చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది. తన సినిమాలకి సంబంధించిన అప్డేట్స్‌ని ఎప్పటికప్పుడు షేర్ చేస్తుంటుంది. తాజాగా స్కై బ్లూ కలర్ చీరలో భాగ్యశ్రీ షేర్ చేసిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నాయి. ఆ ఫోటోల్లో భాగ్యశ్రీ లుక్‌కి ఫ్యాన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు.

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