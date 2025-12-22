Star Heroine Assault Case: తెలుగు హీరోయిన్ ని గ్యాంగ్ రేప్ చేయించిన సౌత్ స్టార్ హీరో..!

Heroine rape case: తెలుగులో ఎన్నో సినిమాలలో నటించిన ఒక స్టార్ హీరోయిన్ ని.. సౌత్ కి చెల్లిన ఒక స్టార్ హీరో.. కిడ్నాప్ చేయొచ్చి మరి.. లైంగిక వేధింపులకి గురి చేశారు అన్న వార్త.. సినిమా ఇండస్ట్రీ మొత్తం సంచలనం సృష్టించింది. ఇంతకీ ఆ హీరో ఎవరు.. ఆ హీరోయిన్ ఎవరు.. అసలు ఏం జరిగింది అనే పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
కేరళలో జరిగిన ఒక సంచలనాత్మక నేర కేసు దాదాపు తొమ్మిదేళ్ల తర్వాత ఈ మధ్యనే కీలక దశకు చేరుకుంది. అయితే ఈ కేసు ఒకప్పుడు సంచదనం సృష్టించింది. 2017 ఫిబ్రవరిలో మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమను షాక్కు గురి చేసిన ఈ ఘటన ఇప్పటికీ ప్రజల మనసుల్లో బాధగా నిలిచిపోయింది. ఒక ప్రముఖ తెలుగు నటి ప్రయాణంలో ఉండగా ఆమెను అపహరించి.. కదులుతున్న వాహనంలోనే లైంగికంగా వేధించిన ఘటన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించింది.
ఈ సంఘటన కేవలం ఒక నేరంగా మాత్రమే కాకుండా.. సినిమా ఇండస్ట్రీలో లోపల దాగి ఉన్న అధికార దుర్వినియోగం..మహిళలపై వివక్ష, భద్రతల లేమి వంటి అంశాలను బయటకు తీసుకువచ్చింది. ఆ హీరోయిన్ మరెవరో కాదు.. మహాత్మా, ఒంటరి, నిప్పులాంటి సినిమాల్లో కనిపించిన హీరోయిన్ భావన.
2017 ఫిబ్రవరి 17న ఆమెను కిడ్నాప్ చేసి..కారులో రేప్ చేశారు. భావన త్రిసూర్ నుంచి కొచ్చికి రాత్రిపూట ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో..ఆమె కారును వ్యాన్తో ఢీ కొట్టిన దుండగులు... డ్రైవర్ను లాగేసి బలవంతంగా కారులోకి చొరబడ్డారు. ఆ తరువాత కారులో దాదాపు 3 గంటల పాటు.. తిప్పుతూ భావనపై వారు లైంగిక దాడి చేశారు. ఆ సమయంలో వీడియోలు, ఫొటోలు తీశారు.
మొదట.. నటుడు దిలీప్ పేరు ఈ కేసులో నిందితుడిగా రావడం పెద్ద చర్చకు దారి తీసింది. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా పల్సర్ సుని అనే వ్యక్తి అని.. గుర్తించారు. అయితే భావన మీద పగ తీర్చుకునేందుకు పల్సర్ సునీతో కేరళ నటుడు దిలీప్ డీల్.. కుదుర్చుకున్నారనేది ప్రధాన ఆరోపణ ఉందింది. అతడితో పాటు మరికొందరు ఈ నేరానికి పాల్పడ్డారని అభియోగాలు నమోదయ్యాయి. హీరో దిలీప్.. హీరోయిన్ భావన మధ్య ఉన్న మనస్పర్దాల వల్ల.. దిలీప్ ఇదంతా ప్లాన్ చేసి చేయించారు అన్న మాటలు గట్టిగా వినిపించాయి.
దిలీప్కు.. ఈ మధ్య రజనీకాంత్ సినిమా పెట్టాయంలో కనిపించిన హీరోయిన్ మంజూ వారియర్తో 1998లో పెళ్లి అయింది. కానీ తరువాత దిలీప్ మరొక నటి కావ్య మాధవన్తో ఆయన సంబంధం పెట్టుకున్నారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం.. దిలీప్, కావ్య మాధవన్ల బంధాన్ని నిరూపించే సాక్ష్యాలను.. మంజూ వారియర్కు.. భావన ఇచ్చారంట. దీంతో భావనపై దిలీప్ పగ పెంచుకున్నారు అని అప్పట్లో పోలీసులు చెప్పకచారు.
ఇక ఈ కేసు పై.. సంవత్సరాల పాటు విచారణ, కోర్టు వాయిదాలు, సాక్ష్యాల పరిశీలన కొనసాగాయి. ఈ ఘటన మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలో మహిళల భద్రతపై పెద్ద ప్రశ్నలు లేవనెత్తింది. చాలా మంది మహిళా కళాకారులు తమ అనుభవాలను బయటకు చెప్పేందుకు ధైర్యం చేశారు. “విమెన్ ఇన్ సినిమా కలెక్టివ్” వంటి సంఘాలు ఏర్పడి, పరిశ్రమలో మార్పు కోసం పోరాడాయి.
ఇక ఎర్నాకుళం జిల్లా సెషన్స్ కోర్టు ఈ కేసులో డిసెంబర్ 8, 2025న తీర్పు వెల్లడించింది. ఇటీవలి తీర్పులో (డిసెంబర్ 2025) కోర్టు అతన్ని నిర్దోషిగా విడుదల చేసి, ప్రధాన నిందితుడు పల్సర్ సునీతో సహా ఆరుగురికి 20 సంవత్సరాల శిక్ష విధించింది.. ఈ తీర్పుపై భావన స్పందిస్తూ న్యాయం కోసం పోరాటం కొనసాగిస్తానని ప్రకటించారు.