Star Hero: స్టార్ హీరోతో చేసిన పాడు పనికి విపరీతమైన ట్రోలింగ్.. దెబ్బకు ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ డిలీట్ చేసిన హీరోయిన్..!

Actress Bold Scene : ఒక హీరోయిన్.. ఒక స్టార్ హీరోతో చేసిన పాడు పని వల్ల సోషల్ మీడియాలో ఘోరమైన కామెంట్లు తెచ్చి పెట్టుకుంటుంది. ఇక దీంతో ఏకంగా ఆమె సోషల్ మీడియా అకౌంట్ కూడా డిలీట్ చేసింది. ఇంతకీ ఆ హీరోయిన్ ఎవరు.. ఏమైంది అదే పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
ఒక హీరోయిన్ చేసిన పనికి ఆమె ఏకంగా సోషల్ మీడియా అకౌంట్ డిలీట్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. కేజీఎఫ్ సినిమాలతో.. దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న స్టార్ హీరో యష్ ప్రస్తుతం తన కొత్త సినిమా టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్తో మరోసారి హాట్ టాపిక్గా మారారు. ఇటీవల విడుదలైన ఈ సినిమా టీజర్కు మంచి స్పందన వస్తున్నప్పటికీ..అందులోని కొన్ని సన్నివేశాల కారణంగా సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చ మొదలైంది.
ప్రత్యేకంగా టీజర్లో యష్తో కలిసి కనిపించిన విదేశీ నటి బియాట్రిజ్ టాఫెన్బాచ్ ఒక్కసారిగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ టీజర్ లో కారులో హీరో, హీరోయిన్ ఇంటెన్సివ్ సీన్స్ లో కనిపిస్తారు. ఇలాంటి పాడు పని చేస్తూ టీజర్ ఏంటి అని ఎంతోమంది కామెంట్లు పెట్టారు.
ఆమె నటన కొందరికి నచ్చినా..మరికొందరు మాత్రం తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. టీజర్ విడుదలైన వెంటనే ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతా కామెంట్లు, మెసేజ్లతో నిండిపోయిందని సమాచారం. ప్రశంసలతో పాటు ట్రోలింగ్ కూడా ఎక్కువ కావడంతో పరిస్థితి అసౌకర్యంగా మారింది.
ఈ నేపథ్యంలో బియాట్రిజ్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాను తాత్కాలికంగా డిలీట్ చేసినట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అవసరం లేని నెగటివ్ ప్రచారం నుంచి దూరంగా ఉండేందుకే ఆమె ఈ నిర్ణయం తీసుకుందని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. బియాట్రిజ్ 2014లో మోడలింగ్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టి, ఆ తర్వాత నటిగా, గాయనిగా, నర్తకిగా కూడా తన ప్రతిభను చూపించింది.
ఇక ఈ విదేశీ నటి ఎవరు అనే ఆసక్తికి.. సినిమా దర్శకురాలు గీతు మోహండాస్ ఇటీవల తన సోషల్ మీడియా పోస్టుతో సమాధానం ఇచ్చారు. ఆమె బియాట్రిజ్ను అధికారికంగా పరిచయం చేయడంతో ఈ చర్చ మరింత పెరిగింది. అదే సమయంలో టీజర్లోని కొన్ని సన్నివేశాలపై ఫిర్యాదులు రావడంతో సెన్సార్ బోర్డు కూడా స్పందించింది. టీజర్ నేరుగా యూట్యూబ్లో విడుదలైనందున.. దానికి సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ అవసరం లేదని CBFC స్పష్టం చేసింది.
ఈ చిత్రంలో నయనతార, రుక్మిణి వసంత్, కియారా అద్వానీ, హుమా ఖురేషి, తారా సుతారియా కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. మార్చి 19న విడుదల కానున్న టాక్సిక్ బాక్సాఫీస్ వద్ద ధురంధర్ పార్ట్ 2తో పోటీ పడనుంది. టీజర్తో మొదలైన ఈ వివాదం సినిమా విడుదల వరకు కొనసాగుతుందేమో చూడాలి.