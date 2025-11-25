Heroine life: అందం ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల నరకం అనుభవించిన హీరోయిన్.. ఎవరంటే..!

Actress career : అందంగా కనిపిస్తేనే సినిమా రంగంలో పెద్ద అవకాశాలు వస్తాయన్న భావన చాలా మందిలో ఉంటుంది. కానీ కొన్నిసార్లు అదే అందం ఒక నటి కెరీర్కు అడ్డంకిగా మారుతుందని బాలీవుడ్ నటి దియా మీర్జా జీవితం.. స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. అతి అందం కారణంగానే ఆమెకు సరైన అవకాశాలు తగ్గిపోయాయని స్వయంగా.. ఆమె చెప్పడం అందరి దృష్టిని ఆకట్టుకుంటుంది.
అందం, అభినయంతో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరోయిన్ దియా మీర్జా. ఆమె ..తండ్రి జర్మన్, తల్లి బెంగాలీ. చిన్న వయసులోనే ఆమె తల్లిదండ్రులు విడాకులు తీసుకున్నారు. తర్వాత ఆమె తల్లి మరొకరిని వివాహం చేసుకుంది. చిన్ననాటి నుంచి చాలా అందంగా కనిపించిన దియా..మోడలింగ్ రంగంలో అడుగు పెట్టి మిస్ ఏషియా పసిఫిక్ ఇంటర్నేషనల్ కిరీటాన్ని కూడా గెలుచుకుంది. ఆ తర్వాత సినిమాలపై దృష్టి పెట్టింది.
2001లో మాధవన్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘రెహనా హై తెరే దిల్ మే’ సినిమాతో బాలీవుడ్లో హీరోయిన్గా పరిచయం అయ్యింది. ఆ సినిమాలో దియా నటనతో.. పాటు ఆమె అందాన్ని ప్రేక్షకులు బాగా ఆదరించారు. తొలి సినిమాతోనే మంచి పేరు తెచ్చుకున్నప్పటికీ.. ఆ తర్వాత ఆమెకు పెద్దగా ఆఫర్లు రాలేదు.
ఈ విషయం గురించి దియా మీర్జా ఒకసారి మాట్లాడుతూ.. తనను దర్శకులు చాలా అందంగా ఉన్నందున కొంతమంది పాత్రలకు సరిపోదని భావించారట. గంభీరమైన కథలతో తెరకెక్కే సినిమాల్లో నటించాలని ఆమె కోరుకున్నా..“ఈ పాత్రకు మీరు చాలా గ్లామరస్గా ఉన్నారు. కాబట్టి సరిపోరు” అంటూ కొన్నిచోట్ల తిరస్కరించారట. ఇది తన కెరీర్పై ప్రభావం చూపిందని.. దానివల్ల తను చాలా బాధపడేదాన్ని అని ఆమె ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పింది.
అందం మాత్రమే కాదు..నటనకు కూడా ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ఆమె ఎప్పుడూ ప్రయత్నించిందంట. బలమైన కథ ఉన్న సినిమాల్లో నటించాలని ఆశపడినా.. అవకాశాలు తగ్గిపోవడంతో ఆమె వెనక్కి తగ్గాల్సి వచ్చింది. మొత్తానికి ఇలా అందం ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల కెరియర్ పరంగా తను నరకం చూసానని చెప్పుకొచ్చింది ఈ హీరోయిన్.
ఈ సంఘటన చూస్తే..సినిమా రంగంలో కేవలం అందం కాకుండా అదృష్టం, సరైన అవకాశాలు కూడా ఎంత ముఖ్యమో అర్థమవుతుంది. మొత్తం మీద ఈ హీరోయిన్ స్టోరీ వినడానికి కొంచెం వింతగానే అనిపించినా.. సినిమా ఇండస్ట్రీలో మరో కోణాన్ని కూడా చూపించింది అని చెప్పడంలో సందేహం లేదు.