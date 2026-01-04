Star Actress: పూజలతో ఎవరు స్టార్స్ అయిపోరు.. వేణుస్వామి ఇజ్జత్ తీసేసిన మరో స్టార్ హీరోయిన్..

Dimple hayathi shocking comments on venu swamy: ఎవరు కూడా పూజలతో ఓవర్ నైట్ లో ఏది సాధించలేరని నటి డింపుల్ హయాతీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ క్రమంలో నటి చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.
జ్యోతిష్యుడు వేణుస్వామి గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అక్కర్లేదు. తరచుగా సెలబ్రీటీల మీద ఏదో ఒక కాంట్రవర్సీ మాటలు మాట్లాడి వార్తలలో ఉంటారు.
ఎవరైన సక్సెస్ సాధిస్తే ఆ క్రెడిట్ నాదేనంటూ మాట్లాడతారు. పొరపాటున ఏదైన అనుకొని ఘటనలు జరిగితే తన మాట వినలేదని అందుకే ఇలా జరిగిందని అలా కూడా తనకు తానే గొప్పవాడిలో చెప్పుకుంటారు.
ఇటీవల నటి ప్రగతి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ లో నాలుగు పతకాలు గెల్చుకుంది. తొలుత తన పూజల వల్ల ప్రగతి ఈ నాలుగు పతకాలు గెల్చుకుందని వేణుస్వామి ఆమె క్రెడిట్ తన ఖాతాలో వేసుకొవడానికి ప్రయత్నించాడు.
కానీ ఆమె చివాట్లు పెట్టడంతో యూటర్న్ తీసుకున్నాడు. ఈక్రమంలో తాజాగా..మరో స్టార్ హీరోయిన్ వేణుస్వామి పూజలపై షాకింగ్ కామెంట్స్ చేసింది. దీనిపై నెటిజన్లు వేణుస్వామిని మరల ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.
వేణుస్వామి పూజల వల్ల ఓవర్ నైట్లో ఫెమస్ అయిపోతారని వార్తలలో ఆమె మాట్లాడింది. అసలు పూజలతో ఓవర్ నైట్ లో ఫెమస్ అయిపోతారని దానిలో నిజంలేదన్నారు. కేవలం ఎవరో పూజలు చేస్తే ఫెమ్, సక్సెస్ వస్తుందనడంలో నిజంలేదన్నారు.
కష్టాన్ని నమ్ముకొవాలని, అదొక్కటే ఇండస్ట్రీలో నిలబెడుతుందన్నారు. అదే విధంగా సోషల్ మీడియా రూమర్స్ పై మాట్లాడారు. ఎవరో ఏదో రూమర్స్ వైరల్ చేస్తు దానిపై రియాక్ట్ కావాల్సిన అవసరంలేదన్నారు.
ఎవరివ్యక్తిత్వం ఏంటో వారికి తెలుసన్నారు. అందరికి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరంలేదన్నారు. మరోవైపు ప్రస్తుతం నటి డింపుల్ హయాతీ.. రవితేజ సరసన భక్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి అనే మూవీతో అభిమానుల ముందుకు రానుంది.ఈ మూవీ జనవరి 13న రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలో డింపుల్ హయాతీ వేణుస్వామిపై చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.