/Actress: హీరోయిన్ మృతి కేసులో కీలక పరిణామం.. మాజీ సీఎం కుమారుడికి రూ.500 కోట్ల పరువు నష్టం నోటీసు..!

Actress: దిశా సాలియన్ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. తన కుమార్తె మరణంపై న్యాయం కోసం పోరాడుతున్న సతీష్ సాలియన్, ఆదిత్య ఠాక్రే, అనిల్ దేశ్ముఖ్లకు రూ.500 కోట్ల నష్టపరిహారం కోరుతూ లీగల్ నోటీసు పంపినట్లు సమాచారం.
దివంగత నటి, సెలబ్రిటీ మేనేజర్ దిశా సాలియన్ కేసు మరోసారి వార్తల్లోకి వచ్చింది. తన కుమార్తె మరణంపై న్యాయం కోసం పోరాడుతున్న దిశా తండ్రి సతీష్ సాలియన్ తాజాగా ఇద్దరు రాజకీయ నాయకులకు భారీ మొత్తంలో లీగల్ నోటీసు పంపినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆదిత్య ఠాక్రే, అనిల్ దేశ్ముఖ్లకు రూ.500 కోట్ల నష్టపరిహారం కోరుతూ ఈ నోటీసు ఇచ్చినట్లు సమాచారం.
తన కుమార్తె కేసులో న్యాయం కోసం తాను చేస్తున్న ప్రయత్నాలను రాజకీయంగా ప్రేరేపించిన చర్యగా చిత్రీకరించారని సతీష్ సాలియన్ నోటీసులో పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. తనపై చేసిన వ్యాఖ్యలు వాస్తవ ఆధారాలు లేనివని, అవి తన ప్రతిష్ఠకు నష్టం కలిగించేవిగా ఉన్నాయని ఆయన ఆరోపించినట్లు నివేదికలు తెలిపాయి.
దిశా సాలియన్ 2020 జూన్ 8న ముంబైలోని మలాడ్ ప్రాంతంలో ఒక ఎత్తైన భవనం నుంచి పడిపోయి మరణించారు. ఆమె వయసు 28 సంవత్సరాలు. అప్పట్లో పోలీసులు ఈ ఘటనను ప్రమాదవశాత్తూ జరిగిన మరణంగా నమోదు చేశారు. దిశా కొంతకాలం నటుడు సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పుత్కు మేనేజర్గా పనిచేశారు. దిశా మరణించిన ఆరు రోజుల తర్వాత సుశాంత్ కూడా మరణించడంతో ఈ కేసుపై దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తి పెరిగింది.
తాజాగా సీబీఐ ఈ కేసులో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఎఫ్ఐఆర్లో హత్య, క్రిమినల్ కుట్ర వంటి అంశాలకు సంబంధించిన చట్టపరమైన సెక్షన్లు ఉన్నట్లు నివేదికలు తెలిపాయి. పలువురి పాత్రను దర్యాప్తు చేయాల్సి ఉందని కూడా పేర్కొన్నట్లు సమాచారం.మొదట తన కుమార్తె మరణంపై అనుమానం లేదని చెప్పిన సతీష్ సాలియన్, తర్వాత కేసుపై కొత్తగా దర్యాప్తు జరపాలని బాంబే హైకోర్టును ఆశ్రయించినట్లు నివేదికలు పేర్కొన్నాయి. పలువురి పాత్రపై దర్యాప్తు చేయాలని ఆయన కోరినట్లు సమాచారం.
ఇదిలా ఉండగా, ఆదిత్య ఠాక్రే తనపై వచ్చిన ఆరోపణలను ఖండించారు. దిశా సాలియన్ను తాను ఎప్పుడూ కలవలేదని, ఆమెతో తనకు పరిచయం లేదని ఆయన సోషల్ మీడియా పోస్టులో తెలిపారు. ఈ కేసులో అధికారిక దర్యాప్తు ఎలాంటి రాజకీయ ప్రభావం లేకుండా కొనసాగాలని ఆయన కోరారు. సతీష్ సాలియన్ తన నోటీసులో ఇద్దరు నాయకుల నుంచి బహిరంగంగా, ఎలాంటి షరతులు లేకుండా క్షమాపణ చెప్పాలని కూడా డిమాండ్ చేసినట్లు సమాచారం. ఈ కేసులో దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నందున తుది నిజాలు అధికారిక విచారణలోనే స్పష్టమయ్యే అవకాశం ఉంది.