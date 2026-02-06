English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Star Actress: కాబోయే భర్త విషయంలో వింత కండీషన్.!. బిగ్ బాస్ బ్యూటీ షాకింగ్ కామెంట్స్..

Star Actress: కాబోయే భర్త విషయంలో వింత కండీషన్.!. బిగ్ బాస్ బ్యూటీ షాకింగ్ కామెంట్స్..

Divi vadthya about her life partner: బిగ్ బాస్ బ్యూటీ దివీ వాద్య చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఇదేం ట్విస్ట్ ఇచ్చిందని నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. మొత్తంగా తన మూవీ హనీ రిలీజ్ వేళ దివీ చేసిన కామెంట్స్ వైరల్ గా మారాయి.
 
 దివీ వాద్య గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అక్కర్లేదు. బిగ్ బాస్ సీజన్ 4 తో మంచి ఫాన్స్ ఫాలోయింగ్ ను సంపాదించుకుంది. తరచుగా హాట్ హట్ ఫోటోలను తన ఇన్ స్టాలో షేర్ చేసి కుర్రాళ్లకు చెమటలు పట్టిస్తుంది. సోషల్ మీడియాలో కూడా యాక్టివ్గా ఉంటుంది.

కొన్నిసార్లు దివీని ఎవరైనట్రోల్స్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తు అదే  రెంజ్ లో వారికి కౌంటర్ లు కూడా ఇస్తుంది. మొత్తంగా దివీ వాద్య ఇటీవల బికీనీ ఫోటోలతో నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారారు. ఇటీవల తన హరర్ సైకలాజీకల్ మూవీ హనీలో నటించారు. ఈ మూవీ ప్రమోషన్ ఈవెంట్ లో పాల్గొంటు మూవీ టీమ్ బిజీగా ఉన్నారు.

 పలాస 1978 వచ్చిన పలాస మూవీకి కరుణ కుమార్ దర్శకత్వం వహించారు . అదే విధంగా ఇప్పుడు కూడా హనీ మూవీకి కరుణ కుమార్ దర్శకత్వం వహించగా..: నవీన్ చంద్ర, దివ్య పిళ్లై, దివి వాద్త్యా, రాజా రవీంద్ర, బేబీ జయన్ని తదితరులు నటించారు. ఈరోజు రిలీజ్ అయిన ఈమూవీకి అభిమానుల నుంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది.   మొత్తంగా ఈ మూవీ ఈవెంట్ కు సంబంధించిన ఒక ఈవెంట్ లో దివీ మాట్లాడిన మాటలు వైరల్గా మారాయి.  

 గతంలో తాను ఒకరితో పీకలదాక ప్రేమల పడ్డానని చెప్పింది. ఆ తర్వాత అనూహ్యంగా అతనితో బ్రేకప్ అయ్యిందని చెప్పింది. చాలా ఏళ్లు అతనితో అన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకున్నానని కానీ బ్రేకప్ కావడంతో చాలా ఒత్తిడికి గురై డీప్రెషన్ లోకి వెళ్లిపోయానని చెప్పింది. మొత్తంగా తాను ఇటీవల మరల దాన్ని నుంచి కొలుకుని సినిమాలపై కాన్సెన్ ట్రెషన్ చేశానని చెప్పింది.

అయితే.. మొత్తంగా దివి వాద్య తనకు ఎలాంటి జీవిత భాగస్వామి భర్తగా రావోలో తన మనసులో మాటను బైటపెట్టింది. తనకు కావాల్సిన భర్త పెద్దగా ఆస్తిపాస్తులు , గొప్పహోదా ఉండాలని కోరుకొవడంలేదని అన్నారు. సింపుల్ గా ఉన్న తనను అర్థం చేసుకొవాలన్నారు.  ఒక ఫ్రెండ్గా ఉండాలన్నారు.  

ఇద్దరం కలసి వంటి చేసుకొవాలని , టీ తాగాలని, లైఫ్ ను లీడ్ చేయాలని అనుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. ఇలాగే తమ మధ్య బాండింగ్ బలపడాలని కొరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. అదే విధంగా తనకు కాబోయే భర్త ఇండస్ట్రీకి చెందిన వాడు మాత్రమే అయిఉండాలని భావించడంలేదన్నారు. తనమనసును అర్థంచేసుకుని, ప్రతిదానికి నెగెటివ్ గా ఆలోచించని వాడు, ఎమోషనల్ గా మెచ్చూర్ అయిన వ్యక్తి జీవిత భాగస్వామిగా దొరికితే  చాలన్నారు.  

