English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Divi Vadthya bikini photos: బికీనీలో సెగలు రాజేస్తున్న దివీ వాద్య.. రేట్ ఎంత అంటూ నెటిజన్ల బోల్డ్ కామెంట్స్.!. ఫోటోలు వైరల్..

Divi Vadthya bikini photos: బికీనీలో సెగలు రాజేస్తున్న దివీ వాద్య.. రేట్ ఎంత అంటూ నెటిజన్ల బోల్డ్ కామెంట్స్.!. ఫోటోలు వైరల్..

Divi vadthya bikini pics viral: దివీ వాద్య బికీనీలో బీచ్ లో అందాలు రాజేస్తుంది. ఈ పిక్స్  పై నెట్టింట రచ్చ రాజుకుంది. దీనిపై చాలా మంది ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. చాన్స్ ల కోసం మరీ ఇంత దిగజారాలా అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
 
1 /7

బిగ్ బాస్ ఫెమ్ దివీ వాద్య తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు తన మూవీస్ అప్ డేట్ లతో కొన్నిసార్లు వివాదాల అంశాల పరంగా కూడా వార్తలలో నిలిచారు.

2 /7

ఎప్పటికప్పుడు సోషల్ మీడియా తన హాట్ పిక్స్ లను దివీ వాద్య పోస్ట్ చేసి నెటిజన్లకు చెమటలు పట్టిస్తుంటారు. తాజాగా... దివీ వాద్య బీచ్ లో బికీనీలో తన అందాలతో అరాచకం చేశారు.

3 /7

బాడీ అంతా కన్పించేలా అందాల జాతరను బైటపెట్టారు. తోడలు, పర్సనల్ పార్ట్ లు, ఇన్నర్ లు కన్పించేలా ఫోటోషూట్ చేశారు. ఇప్పుడివి సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్గా మారాయి. మరోవైపు  దివీ వాద్య గతంలో మహేష్ బాబు సరసన మహార్షి మూవీలో నటించారు. ఆ తర్వాత అల్లు అర్జున్ పుష్ప 2 లో రిపోర్టర్ గా నటించారు. పలు మూవీస్ లలో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ చాన్స్ లను కూడా కొట్టేశారు.

4 /7

ఈ క్రమంలో కొన్ని సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ లలో కూడా నటించే అవకాశం దక్కించుకుంది. మరోవైపు సోషల్ మీడియాలో యాక్టీవ్ గా ఉంటూ, ఎప్పటికప్పుడు  తన హట్ ఫోటోలను పంచుకుంటుంటారు. అయితే దీవీ వాద్య..  కర్మఫలం మూవీలో నటిస్తున్నారు.

5 /7

రాకీ షెర్మాన్ దర్శకత్వంలో  కర్మస్థలం మూవీ తెరకెక్కనుంది. దీనిలో దివి వాద్య  కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. సామ్రాద్ని ఫిల్మ్స్ , రాయ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్స్‌పై హర్ష వర్దన్ షిండే దీన్నినిర్మిస్తున్నారు. దీనిలో దివీ యోధురాలిగా కన్పిస్తున్నారు. ఈ మూవీ పోస్టర్ ను మూవీ టీమ్ ఇటీవల రీలీజ్ చేసింది.  

6 /7

ప్రస్తుతం అయితే దీవీ వాద్య బికీనీ పిక్స్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. దీనిపై నెటిజన్లు కొంత మంది ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది చల్లనిచలిలో కంట్రోల్ చేసుకొలేకపోతున్నామ్.. రేట్ ఎంత అంటూ కూడా బోల్డ్ గా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. 

7 /7

గతంలో ఒక నెటిజన్లు దివీనీ నీ అందం సీక్రెట్ ఏంటి.. నీది తాగాలని ఉందని అన్నాడు. దీనికి దీవీ షిట్ కూడా తినమని కామెంట్ చేసింది. దానికి అతను ఓకె కూడా చెప్పాడు.  అప్పట్లో దీనిపై దుమారం చెలరేగిన విషయం తెలిసిందే.  

Actress divi vadthya Divi Vadthya Bigg boss beauty divi vadthya bikini photos Divi Vadthya Latest Pics Bigg Boss Divi divi latest news divi vadthya hot pics divi vadthya controversy

Next Gallery

Rivaba Jadeja: భారత ఆటగాళ్లు విదేశీ టూర్లలో ఆ తప్పుడు పనులు చేస్తారు.. రవీంద్ర జడేజా భార్య సెన్సేషనల్ కామెంట్స్..!