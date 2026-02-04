English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Eesha Rebba: హీరోయిన్ ఈషారెబ్బాకు పెద్ద అవమానం.. పోలీసుల్ని ఆశ్రయించిన నటి.. ఏం జరిగిందంటే..?

Eesha Rebba: హీరోయిన్ ఈషారెబ్బాకు పెద్ద అవమానం.. పోలీసుల్ని ఆశ్రయించిన నటి.. ఏం జరిగిందంటే..?

Eesha Rebba Files police complaint: తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో తాను పెట్టిన పోస్టు కింద అసభ్యకర కామెంట్లపై నటి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. వెంటనే దీనిపై చర్యలు తీసుకొవాలని బంజారా హిల్స్ పోలీసుల్ని ఆశ్రయింది. ఈ వివాదం కాస్త టాలీవుడ్ లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
 
1 /6

సోషల్ మీడియాలో కొంత మంది కేటుగాళ్లు పెట్రెగిపోతున్నారు. సాధారణ యువతుల నుంచి సెలబ్రీటీల వరకు ఎవర్నివదలడంలేదు. ఫెక్ ఐడీను క్రియేట్ చేసి తరచుగా వేధింపులకు  పాల్పడుతుంటారు. అమ్మాయికలు ఫెస్ బుక్ లో రిక్వెస్ట్ లు పెట్టి వేధిస్తారు. మరికొంత మంది ఇన్ స్టా లో పెట్టిన పోస్టులకు బూతూ కామెంట్స్ పెడుతారు.

2 /6

సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల ట్రోలింగ్, అసభ్య కరమైన వ్యాఖ్యలు వివాదం హద్దులు దాటిపోయిందని చెప్పుకొవచ్చు. దీనిపై ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్న రూమర్స్ రాయుళ్లు, ట్రోలర్స్ మాత్రం  వెనక్కు తగ్గడంలేదు. తాజాగా.. నటి ఈషారెబ్బా ను సైతం సోషల్ మీడియాలో వేధింపులు ఎదురయ్యాయి.

3 /6

ఈషా రెబ్బా, తరుణ్ భాస్కర్ నటించిన 'ఓం శాంతి శాంతి'  మూవీ ఇటీవల విడుదలైంది. ఈ మూవీకి మంచి టాక్ వచ్చింది. ఈషా రెబ్బ అభిమానులు మూవీ బాగుందని చెబతున్నారు. ఈ మూవీ ప్రమోషన్లలో ఇటీవల ఈషారెబ్బ పలు ప్రమోషన్లలో కూడా పాల్గొన్నారు.  

4 /6

 తాజాగా.. నటి ఈషా రెబ్బ తన ఇన్ స్టా ఖాతో పెట్టిన పోస్ట్ కు ఒక నెటిజన్లు  చాలా ఛెండాలంగా, అసభ్యంగా కామెంట్స్ చేశాడు. దీనిపైనటి తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసింది. తన మూవీకి చెడ్డపేరువచ్చేలా చాలా అవమాన కరంగా కామెంట్ చేశాడని నటి వాపోయింది.

5 /6

వెంటనే దాన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని, యూజర్ ఐడీల లింక్ తీసుకుని మరీ  బంజారా హిల్స్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీనిపై చర్యలు తీసుకొవాలని కోరింది. వెంటనే దీనిపై బంజారా హిల్స్ పోలీసులు నటి ఫిర్యాదు మేరకు  కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటన టాలీవుడ్ లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.  

6 /6

వరంగల్‌కు చెందిన ఈషా రెబ్బా... 2012లో 'లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్' టాలీవుడ్ లో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. పలు మూవీస్ లలో నటించి మెప్పించారు.  ఇటీవల 'ఓం శాంతి శాంతి' చిత్రంలో తరుణ్ భాస్కర్ తో కలిసి నటించారు. మరోవైపు తరుణ్ భాస్కర్ కు, ఈషా రెబ్బాకు  మధ్య లవ్ ట్రాక్ ఉందని సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ప్రచారం జరిగింది. దీనిపై ఈషా , తరుణ్ భాస్కర్ లు కొట్టిపారేయలేదు. సమయం వచ్చినప్పుడు చెప్తామని అభిమానుల్ని మరింత టెన్షన్ లోకి నెట్టారు. మొత్తంగా ఈషా రెబ్బా ప్రస్తుతం ఈ వివాదంతో వార్తలలో నిలిచారు.  

Eesha Rebba Tolly wood eesha rebba controversy Abusive comments on Eesha rebba Hyderabad Tharun Bhascker Banjara Hills Police Station

Next Gallery

Aquarius Mercury Transit: కుంభ బుధుడితో మహాభాగ్య యోగం.. ఫిబ్రవరి 4 నుంచి ఈ 6 రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్..!