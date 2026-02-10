Casting Couch Controversy: సినీ పరిశ్రమ అంటే చాలామందికి కలల ప్రపంచంలా కనిపిస్తుంది. వెలుగు జిలుగులు, పేరు, డబ్బు, ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్… ఇవన్నీ చూసి ఎంతోమంది యువత సినిమాల్లోకి రావాలని ఆశపడతారు. కానీ నిజంగా ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టిన తర్వాత ఎదురయ్యే సమస్యలు మాత్రం బయటికి కనిపించవు. ముఖ్యంగా అమ్మాయిలకు ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు మరింత ఎక్కువగా ఉంటాయి.
చిత్ర పరిశ్రమలో అవకాశాల కోసం కొందరు తమ హోదాని వాడుకుని.. నటీమణులను ఇబ్బంది పెట్టడం కొత్త విషయం కాదు. దీనిని క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అంటారు. దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే చాలామంది హీరోయిన్లు ఈ అంశంపై తమ అనుభవాలను బయటపెట్టారు. కొత్తవాళ్లే కాదు, కెరీర్లో కొంత స్థాయి వచ్చినవాళ్లు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నారని చెబుతున్నారు.
ఇటీవల సీనియర్ హీరోయిన్ ఎస్తర్ నోరోన్హా చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారి తీశాయి. కెరీర్ ప్రారంభంలోనే కాదు, ఇప్పటికీ కొందరు కమిట్మెంట్ కావాలంటూ తనను సంప్రదిస్తున్నారని ఆమె స్పష్టంగా చెప్పింది. “ఇన్ని ఏళ్ల తర్వాత అయినా నేను ఒప్పుకుంటానేమో అని ఇంకా కొందరు ఆశపడుతూనే ఉన్నారు” అని చెప్పుకొచ్చింది.
ఎస్తర్ నోరోన్హా తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో భీమవరం బుల్లోడు సినిమాతో అడుగుపెట్టింది. తర్వాత గరం, జయ జానకి నాయక వంటి సినిమాల్లో నటించింది. హీరోయిన్గా పెద్ద స్టార్డమ్ రాకపోయినా, సహాయక పాత్రలు, వెబ్ సిరీస్ల ద్వారా తన కెరీర్ను కొనసాగిస్తోంది. ఒక దశలో గాయకుడు నోయెల్ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుని, ఆ తర్వాత విడాకులు తీసుకుంది. అప్పటి నుంచి తన పని మీదే దృష్టి పెట్టి ముందుకు వెళ్తోంది.
ఇటీవల ఆమె కీలక పాత్రలో నటించిన అమరావతికి ఆహ్వానం సినిమా ప్రమోషన్లలో భాగంగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ విషయాలన్నీ బయటపెట్టింది. “చాలామంది హీరోయిన్లు తమకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురుకాలేదని చెబుతారు. కానీ నిజంగా చూస్తే ఇండస్ట్రీలో చాలా రకాల ఒత్తిడులు ఉంటాయి” అని ఆమె చెప్పింది.
అంతేకాకుండా చీరలే కట్టుకొని పద్ధతిగా కనిపించే వారి గురించి కూడా. బయటికి దేవతలా ఉంటారు, కానీ చేయాల్సిన టైంలో అలాంటి పనులు చేస్తారు అని ప్రేక్షకులు అనుకుంటూ ఉంటారు . అయితే నేను ఏ కేటగిరీలో ఉన్నాను అనేది క్లారిటీ రావడం లేదు. ప్రేక్షకులు కూడా ఈవిడ బాగానే మాట్లాడుతుంది, కానీ ఏదో ఒకటి చేసే ఉంటుందని అనుకుంటారు. కానీ నేను అలాంటివి ఏమీ చేయలేదు అని చెప్పకు వచ్చింది
ప్రేక్షకుల ప్రేమ, మీడియా సపోర్ట్ తనకు ఉన్నాయని, అయినా కూడా కొందరు ఇంకా వదలడం లేదని ఎస్తర్ వ్యాఖ్యానించింది. ప్రస్తుతం ఆమె మాటలు వైరల్ అవుతుండటంతో, సినీ పరిశ్రమలో మహిళల భద్రతపై మరోసారి చర్చ మొదలైంది.