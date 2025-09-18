Faria Abdullah Dress Up Snake Dress And Feels Naagin Vibes: సినీ పరిశ్రమలో తొలి సినిమాతో హిట్ కొట్టిన హీరోయిన్ తర్వాత ఆ విజయాన్ని కొనసాగించలేకపోయింది. ప్రస్తుతం నెట్టింట్లో తన ఫొటోలు, డ్యాన్స్లతో హల్చల్ చేస్తోంది. తాజాగా పాము డ్రెస్లో మెరిసి భయపెట్టేసింది. నాగిని వైబ్స్ అంటూ పంచుకుంది. ఆ ఫొటోలు చూద్దాం.
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో తొలి సినిమాతోనే హీరోయిన్ ఫరియా అబ్దుల్లా భారీ హిట్ పొందింది. అయితే తొలి సినిమా విజయాన్ని తర్వాతి సినిమాలతో కొనసాగించుకోలేకపోయింది. అడపదడపా సినిమాలు చేసుకుంటూ సినీ పరిశ్రమలో కొనసాగుతోంది. కానీ విజయాలు మాత్రం అందుకోలేకపోతున్నది.
హీరోయిన్గా గుర్తింపు పొందిన ఫరియా అబ్దుల్లా ఇప్పుడు వివిధ రంగాల్లో ప్రతిభ కనబరుస్తోంది. గాయనిగా.. డ్యాన్సర్గా మెరుస్తోంది. సినిమాలతోపాటు బుల్లితెరపై పలు షోలలో ఫరియా కనిపిస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో ఫరియా ట్రెండింగ్లో ఉంది.
జాతిరత్నాలు సినిమాలో ఫరియా అమాయక పాత్రలో మెరిసి ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్వించింది. తెలంగాణ నుంచి వచ్చిన ఫరియా అబ్దుల్లా సినిమాలు తక్కువ చేసినా ప్రేక్షకుల్లో చెరగని ముద్ర వేసుకుంది. నెట్టింట్లో మాత్రం ఎప్పుడూ సందడి చేస్తోంది.
తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫరియా అబ్దుల్లా కొత్త ఫొటోలు పంచుకుంది. ఆకుపచ్చ రంగు డ్రెస్లో కనిపించి కైపెక్కిస్తోంది. ఓరకంటితో చూస్తూ హాట్ హాట్గా కనిపించింది. అయితే ఆ డ్రెస్ పామును పోలి ఉంది. ఆకుల చాటున దాగిన పాములాగా ఫరియా కనిపిస్తోంది.
హాట్ ఫొటోలను తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫరియా అబ్దుల్లా పంచుకుంది. 'గురువారం మధ్యాహ్నం నాగిని వైబ్స్ పంపిస్తున్నా' అని ఫరియా ఫొటోలను పోస్టు చేసింది. దాని పక్కన పాము బొమ్మ పెట్టింది. ఈ ఫొటోలు వైరల్గా మారాయి. అవి మీరు చూసేయండి.