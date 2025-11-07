Star Actress: నీ బరువు ఎంతంటూ రిపోర్టర్ ప్రశ్న.. నీకెందుకంటూ సీరియస్ అయిన స్టార్ హీరోయిన్..!

Gouri Kishan: రీసెంట్ టైమ్లో చాలా మంది రిపోర్టర్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడానికి ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. సినీ సెలబ్రిటీలను అవసరం లేని ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. తాజాగా ఇదే సీన్ మరోసారి రిపీట్ అయ్యింది. 96 సినిమాతో సూపర్ ఫేమ్ సంపాదించుకుంది హీరోయిన్ గౌరీ కిషన్. తాజాగా ఆమె నటించిన అదర్స్ మూవీ మీడియా సమావేశంలో ఓ రిపోర్టర్ గౌరీ కిషన్పై బాడీ షేమింగ్ చేశాడు. దీంతో ఈ నటి సీరియస్ అయింది.
దర్శకుడు అబిన్ హరికరణ్ తెరకెక్కుస్తున్న అదర్స్ సినిమా నవంబర్ 7న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సినిమా కార్యక్రమంలో ఒక రిపోర్టర్ గౌరీ కిషన్ని.. మిమ్మల్ని ఎత్తుకుంటే మీరు ఎంత బరువు ఉంటారని అడిగాడు. దానికి ఒక్కసారిగా సీరియస్ అయింది గౌరీ. నా బరువు గురించి మీకెందుకు.. తెలుసుకుని ఏం చేస్తావని సీరియస్ అయింది.
ఇది శారీరకంగా అవమానించడమే. నేను చేసిన సినిమా గురించి అడగండి. ఇది నా ఇమేజ్ని ఎగతాళి చేయడం అవుతుందంటూ ఘాటుగా స్పందించింది హీరోయిన్ గౌరీ కిషన్.
దాంతో మరోసారి మైక్ అందుకున్న ఆ రిపోర్టర్.. నేను మళ్లీ అదే అడుగుతున్నాను. తప్పుగా ఏమీ అడగలేదు. మోదీ గురించి మిమ్మల్ని అడగవచ్చా..? ఖుష్బు, సరిత లాంటి వారికి కూడా ఈ ప్రశ్న ఎదురయ్యింది. అదే నేను అడిగాను అన్నాడు రిపోర్టర్.
దానికి మండిపోయిన గౌరీ.. నేను ఒక సినిమా చేశాను. దాని గురించి అడగండి. అంతేగానీ, నా బరువు గురించి అడగడం నాకు నచ్చలేదు. సినిమా గురించి కాకుండా నా బరువు గురించి తెలుసుకోవడం అంత ముఖ్యమా.. ? అన్నారు.
ఇంతమందిలో నేను ఒక్కదాన్నే మహిళను. ఒకరకంగా మీరు బాడీ షేమింగ్ చేస్తున్నారు. ఇది కరెక్ట్ కాదు. మీరు మీ వృత్తిని అవమానిస్తున్నారంటూ మరోసారి సీరియస్ అయ్యింది నటి. దీనికి సంబందించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.