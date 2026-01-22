English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Actress Hema: రవితేజ నా క్లాస్ మేట్.. కమల్ హాసన్ మా సీనియర్.. నటి హేమ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మామూలుగా లేదుగా..!

Actress Hema: రవితేజ నా క్లాస్ మేట్.. కమల్ హాసన్ మా సీనియర్.. నటి హేమ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మామూలుగా లేదుగా..!

Actress Hema Interview : ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో నటి హేమ పేరు ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది. ఒకప్పుడు తన కామెడీతో తెలుగు ప్రేక్షకులను బాగా నవ్వించిన హేమ..ఈ మధ్య కొన్ని వివాదాల వల్ల కూడా వార్తల్లో నిలిచింది. అయితే తాజాగా ఆమె ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఆ ఇంటర్వ్యూలో హేమ తన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ గురించి.. చాలా ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు.
 
నటి హేమ గురించి ప్రత్యేక పరిచయాలు అవసరం లేదు. ఎన్నో సూపర్ హిట్ సినిమాలలో కామెడీ పండించిన ఈ నటి ..తాజాగా చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. 

హేమ మాట్లాడుతూ, “నాకు రవితేజ నా క్లాస్‌మేట్. రాజా రవీంద్ర, రవితేజ, వినోద్ కుమార్… వీళ్లందరూ నా క్లాస్‌మేట్సే” అని చెప్పారు. ఇది విన్న అభిమానులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ప్రస్తుతం టాలీవుడ్‌లో స్టార్ హీరోగా ఉన్న రవితేజ.. అప్పట్లో హేమతో కలిసి ఒకే డాన్స్ క్లాస్ లో డాన్స్ నేర్చుకున్నారంట.

అంతేకాదు..తాను ప్రముఖ డాన్స్ మాస్టర్ రఘురాం మాస్టర్ దగ్గర శిక్షణ తీసుకున్నానని హేమ చెప్పారు. ఆయన వైఫ్ గిరిజ గారు కూడా ఒక గొప్ప డాన్స్ టీచర్ అని, దాదాపు బృందా మాస్టర్ లాంటి స్థాయిలో ఉంటారని తెలిపారు. అప్పట్లో చాలా మంది ప్రముఖులు కూడా రఘురాం మాస్టర్.. దగ్గరే డాన్స్ నేర్చుకున్నారని హేమ గుర్తు చేశారు.

ఇందులో మరొక ఆసక్తికర విషయం ఏంటంటే… కమల్ హాసన్ కూడా రఘురాం మాస్టర్ శిష్యుడేనట. “నా కన్నా ముందు కమల్ హాసన్ గారు ఆయన దగ్గర డాన్స్ నేర్చుకున్నారు. ఆయన మా సీనియర్” అని హేమ చెప్పుకొచ్చారు. అంటే హేమకు డాన్స్ స్కూల్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ చాలా బలంగా ఉందని అర్థమవుతోంది.

ఈ విషయాలు బయటకు రావడంతో సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు రకరకాల కామెంట్లు చేస్తున్నారు. హేమ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ మామూలుగా లేదుగా..ఇంత స్ట్రాంగ్ డాన్స్ స్కూల్ నుంచి వచ్చిందా..అంటూ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

actress hema interview Hema Ravi Teja classmate Hema Kamal Haasan senior Actress Hema background Hema dance background Telugu actress Hema news

