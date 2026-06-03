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Actress Hema: మహేష్‌కు చారు.. త్రివిక్రమ్‌కు ఆలూ తాలింపు.. అందరికీ వంట నేనే చేసేదాన్ని: హేమ

Written ByVishnupriya
Published: Jun 03, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 08:19 AM IST

Actress Hema:తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్‌గా, కమెడియన్‌గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి హేమ తాజాగా ‘అతడు’ సినిమా షూటింగ్ రోజుల గురించి ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించింది. సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా, దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా అప్పట్లో ఘన విజయం సాధించింది. ముఖ్యంగా బ్రహ్మానందం, హేమ కలిసి చేసిన కామెడీ సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి.

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హేమ ఇంటర్వ్యూ

ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన హేమ, ‘అతడు’ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో అందరూ ఒక కుటుంబంలా ఉండేవాళ్లమని చెప్పింది. ఆ సినిమా షూటింగ్ మొత్తం పిక్నిక్‌లా సాగిందని ఆమె గుర్తు చేసుకుంది. ఉదయం షూటింగ్‌కు వెళ్లి, మధ్యలో సమయం దొరికితే అందరం కలిసి వంట చేసుకుని తినేవాళ్లమని తెలిపింది.  

Mahesh Babu Movies2/5

మహేష్ బాబు సినిమాలు

షూటింగ్ లొకేషన్‌లో ప్రతి ఒక్కరికీ వేర్వేరు రకాల వంటకాలు ఇష్టమని హేమ చెప్పింది. మహేష్ బాబుకు చారు అంటే చాలా ఇష్టమని, దర్శకుడు త్రివిక్రమ్‌కు ఆలూ తాలింపు కావాలని అడిగేవారని తెలిపింది. అలాగే బ్రహ్మానందంకు టమాటా పప్పు అంటే ఎంతో ఇష్టమని చెప్పింది.  

Trivikram Srinivas3/5

తెలుగు సినిమా

అందరి అభిరుచులు వేర్వేరుగా ఉండటంతో రోజుకు మూడు పూటలూ ప్రత్యేకంగా వంటలు చేసుకునేవాళ్లమని హేమ వెల్లడించింది. షూటింగ్ మధ్యలో కూడా ఇంటి వాతావరణం ఉండేదని, అందరూ ఎంతో సరదాగా గడిపేవారని చెప్పింది.  

Brahmanandam4/5

టాలీవుడ్

బ్రహ్మానందం కూడా తన ఇంటి నుంచి కొన్ని ప్రత్యేక వంటకాలు తీసుకువచ్చేవారని హేమ గుర్తు చేసుకుంది. ఆ రోజులు ఇప్పటికీ తనకు ఎంతో మధుర జ్ఞాపకాలుగా మిగిలిపోయాయని తెలిపింది.  

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బ్రహ్మానందం

‘అతడు’ సినిమా విడుదలై ఎన్నో సంవత్సరాలు గడిచినా, ఇప్పటికీ ప్రేక్షకులు ఆ చిత్రాన్ని ఎంతో ఇష్టంగా చూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సినిమాలోని కామెడీ, సంభాషణలు, నటీనటుల నటన ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటూనే ఉన్నాయి. తాజాగా హేమ చెప్పిన ఈ విషయాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ అభిమానులను మరోసారి ‘అతడు’ రోజుల జ్ఞాపకాల్లోకి తీసుకెళ్లాయి.

TAGS:
mahesh babu
Hema
Actress Hema
Athadu
Athadu movie
mahesh babu movies
Trivikram Srinivas
Brahmanandam
Tollywood
Telugu cinema
Telugu Movies
Mahesh Babu News

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