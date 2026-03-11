Actress Hema: బంగారం కన్నా బ్లూ డ్రమ్ములపై మోజు ఎక్కువ.. నటి హేమ కీలక వ్యాఖ్యలు..!

Actress Hema Comments : సినీ నటి హేమ తాజాగా చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈమధ్య జరిగిన లేచింది మహిళా లోకం సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన ఆమె, సమాజంలో జరుగుతున్న కొన్ని ఘటనలను ప్రస్తావిస్తూ బ్లూ డ్రమ్ముల గురించి ఆసక్తికరంగా వ్యాఖ్యానించారు.
ఇటీవలి కాలంలో దేశంలో చోటుచేసుకుంటున్న కొన్ని క్రైమ్ ఘటనలు ప్రజల్లో భయాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా భార్యాభర్తల మధ్య తలెత్తుతున్న సమస్యలు, వివాహేతర సంబంధాల కారణంగా కొన్ని కుటుంబాల్లో తీవ్రమైన సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి. ఈ కేసుల్లో కొన్నింటిలో మృతదేహాలను దాచేందుకు బ్లూ డ్రమ్ములను ఉపయోగించడం వార్తల్లో నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలోనే హేమ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
హేమ మాట్లాడుతూ, “ఈ మధ్యకాలంలో బంగారం ధరల కంటే బ్లూ డ్రమ్ముల ధరలే ఎక్కువగా పెరిగిపోయాయంటున్నారు. సాధారణంగా మహిళలకు బంగారం అంటే చాలా ఇష్టం. కానీ ఇప్పుడు కొందరు బంగారం కొనడం మానేసి బ్లూ డ్రమ్ములు కొంటున్నారు ” అని అన్నారు.
అదే సమయంలో ఈ వ్యాఖ్యల ద్వారా సమాజంలో జరుగుతున్న కొన్ని దురదృష్టకర సంఘటనలను కూడా ఆమె గుర్తు చేశారు. ఇక తను ఎందుకు ప్రస్తుతం బ్లూ డ్రం.. గురించి మాట్లాడిందో సినిమా చూస్తే అర్థమవుతుందని చెప్పకు వచ్చింది.
ఇక హేమ గురించి చెప్పాలంటే.. ఆమె తెలుగు సినిమాల్లో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. తల్లి, అక్క, అత్త వంటి పాత్రల్లో నటిస్తూ ప్రేక్షకులను అలరించారు. ముఖ్యంగా గోదావరి యాసలో మాట్లాడే ఆమె కామెడీ డైలాగులు ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి. చాలా సంవత్సరాల పాటు సినిమాల్లో తన ప్రత్యేక శైలితో హేమ మంచి పేరు సంపాదించారు.
కొంతకాలం క్రితం బెంగళూరులో జరిగిన ఒక రేవ్ పార్టీ కేసులో ఆమె పేరు వార్తల్లోకి వచ్చింది. అయితే తరువాత కోర్టు ఆమెకు క్లీన్ చీట్ ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం సినిమాల్లో అవకాశాలు కొంచెం తగ్గినప్పటికీ, ఆమె అప్పుడప్పుడూ కొన్ని ప్రాజెక్టుల్లో కనిపిస్తున్నారు.
ఇప్పుడు హేమ నటించిన లేచింది మహిళా లోకం సినిమా మార్చి 26న విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ చిత్రంలో అనన్య నాగళ్ల, శ్రీరామ చంద్ర ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. సినిమా ట్రైలర్ ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి పెంచింది. ఈ ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమంలో హేమ చేసిన బ్లూ డ్రమ్ముల వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా వైరల్ అవుతూ చర్చనీయాంశంగా మారాయి.