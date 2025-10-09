English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Nagarjuna: నాగార్జునని ఇంటి నుంచి బయటకు పంపించేసిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్.. ఎవరంటే..!

Nagarjuna Personal Life : టాలీవుడ్‌లో ప్రసిద్ధ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా పేరు తెచ్చుకున్న  ఒక నటి తాజాగా.. తెలుగు స్టార్ హీరో నాగార్జున తన ఇంటికి వస్తే.. తానే మధ్యలో ఫంక్షన్ నుంచి వెళ్లిపొమ్మని చెప్పి పంపించేసానని.. కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. అది కాస్త ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారాయి..
టాలీవుడ్‌ చిత్ర పరిశ్రమలో లేడీ కమెడియన్‌గా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందిన నటి హేమ గత 30 ఏళ్లుగా ప్రేక్షకులను అలరిస్తూనే ఉన్నారు. సుమారు 250కు పైగా సినిమాల్లో నటించిన ఆమె.. బ్రహ్మానందం వంటి .. కమెడియన్‌లతో చేసిన కామెడీ సీన్లు ఇప్పటికీ ప్రేక్షకులను నవ్విస్తూనే ఉంటాయి.

హేమ తన పర్సనల్ లైఫ్ ద్వారా కూడా.. తరచూ వార్తల్లోకి వచ్చేది. ముఖ్యంగా మా ఎలక్షన్స్ సమయంలో ఆమె చేసిన ప్రెస్ మీట్స్, వ్యాఖ్యలు పెద్ద చర్చకు దారి తీశాయి. అంతేకాకుండా.. గతంలో బెంగళూరు రేవ్ పార్టీ కేసుతో కూడా ఆమె పేరు ప్రస్తావనలోకి వచ్చింది. అయితే, హేమ ఆ ఆరోపణలను ఖండిస్తూ తన వైపు నుంచి క్లారిటీ ఇచ్చింది.

ఇటీవల హేమ విజయవాడ అమ్మవారిని దర్శించుకున్నప్పుడు మీడియాతో మాట్లాడారు. ఆ సమయంలో ఆమె చేసిన కొన్ని… వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.

ఒక యూట్యూబ్‌ ఇంటర్వ్యూలో హేమ తన జీవితం గురించి చెబుతూ, “నేను కెరీర్ పీక్‌లో ఉన్నప్పుడు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నా. నా భర్త చాలా సైలెంట్ వ్యక్తి. షూటింగ్ నుంచి వచ్చి వంట చేసేదాన్ని, ఆ తర్వాత తిరిగి షూట్‌కి వెళ్లేదాన్ని. పెళ్లి తర్వాత జీవితం అంతా బిజీ అయిపోయింది” అని అన్నారు.  

తన కుమార్తె మెచ్యూరిటీ ఫంక్షన్‌లో నాగార్జున..అమల గార్లు కూడా హాజరయ్యారని ఆమె తెలిపారు. “వాళ్లు గంటకు పైగా ఉన్నారు. కానీ అక్కడ ఉన్నవాళ్లు ఫోటోలు తీయడానికి నాగార్జున గారిని ఇబ్బంది పెట్టారు. దాంతో నేను స్వయంగా నాగ్ సార్‌ని అడిగి.. ఫంక్షన్ నుంచి పంపించేశా” అని హేమ నవ్వుతూ చెప్పారు.

