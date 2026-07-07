ఈటీవీ జబర్దస్త్
జబర్దస్త్ లేటెస్ట్ ప్రోమోలో ఇంద్రజ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ ప్రోమోలో మొదట పొట్టి నరేష్, శాంతి స్వరూప్ స్కిట్ కనిపిస్తుంది. భర్త-భార్యల మధ్య జరిగే సరదా సంభాషణలతో వీరిద్దరూ నవ్వులు పూయించారు. నరేష్ చెప్పిన డైలాగ్కు శాంతి స్వరూప్ ఇచ్చిన కౌంటర్ ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. ఆ తర్వాత బుల్లెట్ భాస్కర్, అజహర్, ఫైమా స్కిట్ వచ్చింది. ఒక ప్రత్యేకమైన నూనె రాస్తే ఎదురువారు చెప్పిన మాటే వింటారని చెప్పే కథతో ఈ స్కిట్ సాగుతుంది. భాస్కర్ ఫైమాకు ఆ నూనె రాయడంతో ఆమె అతనిపై ప్రేమ చూపించడం, ఎక్కడికీ వెళ్లనివ్వకుండా ఉండడం వంటి సన్నివేశాలు సరదాగా సాగాయి. మధ్యలో వచ్చే ట్విస్ట్ ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది.