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Indraja: భర్తల సీక్రెట్స్‌పై ఇంద్రజ షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు.. అది బయటపెడితే మొగుళ్ల సంగతి ఇక అంతే అంటూ..!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 07, 2026, 09:21 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:21 PM IST

Indraja:తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఎంతో ఇష్టమైన కామెడీ షో జబర్దస్త్ మరోసారి కొత్త ప్రోమోతో ఆకట్టుకుంటోంది. ప్రతి వారం లాగే ఈసారి కూడా కొత్త స్కిట్లు, సరదా పంచ్‌లు, వినోదభరితమైన సంభాషణలతో ప్రేక్షకులను నవ్వించేందుకు సిద్ధమైంది. తాజాగా విడుదలైన ప్రోమో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Bullet Bhaskar1/5

ఈటీవీ జబర్దస్త్

జబర్దస్త్ లేటెస్ట్ ప్రోమోలో ఇంద్రజ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ ప్రోమోలో మొదట పొట్టి నరేష్, శాంతి స్వరూప్ స్కిట్ కనిపిస్తుంది. భర్త-భార్యల మధ్య జరిగే సరదా సంభాషణలతో వీరిద్దరూ నవ్వులు పూయించారు. నరేష్ చెప్పిన డైలాగ్‌కు శాంతి స్వరూప్ ఇచ్చిన కౌంటర్ ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. ఆ తర్వాత బుల్లెట్ భాస్కర్, అజహర్, ఫైమా స్కిట్ వచ్చింది. ఒక ప్రత్యేకమైన నూనె రాస్తే ఎదురువారు చెప్పిన మాటే వింటారని చెప్పే కథతో ఈ స్కిట్ సాగుతుంది. భాస్కర్ ఫైమాకు ఆ నూనె రాయడంతో ఆమె అతనిపై ప్రేమ చూపించడం, ఎక్కడికీ వెళ్లనివ్వకుండా ఉండడం వంటి సన్నివేశాలు సరదాగా సాగాయి. మధ్యలో వచ్చే ట్విస్ట్ ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది.  

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బుల్లెట్ భాస్కర్

ఆటో రాంప్రసాద్, దొరబాబు స్కిట్ కూడా నవ్వులు పంచింది. ఒక అమ్మాయి ఇద్దరిని ఒకేసారి ప్రేమిస్తూ, పరిస్థితికి అనుగుణంగా ఒకరిని ఇంకొకరికి అన్నయ్యగా పరిచయం చేస్తూ తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేయడం ఈ స్కిట్‌లో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది.  

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ధనరాజ్

రోహిణి, పంచ్ ప్రసాద్ జోడీ ఈసారి వదిన-మరిది పాత్రల్లో కనిపించారు. ఇద్దరి మధ్య జరిగే సరదా మాటలు ప్రేక్షకులను బాగా అలరించాయి. పెళ్లిచూపుల సన్నివేశంలో రోహిణి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేందుకు చేసిన ప్రయత్నం చివరకు కామెడీగా మారుతుంది. వినోదిని, తాగుబోతు రమేశ్ కూడా తమ కామెడీ టైమింగ్‌తో మంచి వినోదాన్ని అందించారు.  

Jabardasth comedy show4/5

ఆటో రాంప్రసాద్

ధనరాజ్ స్కిట్ కూడా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. చిన్న విషయాలనే పెద్ద కామెడీగా మార్చే అతని శైలి మరోసారి నవ్వులు పంచింది. పెళ్లిచూపుల సమయంలో అమ్మాయిని డ్యాన్స్ చేయమని అడగడంపై ధనరాజ్ చెప్పిన డైలాగ్‌కు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోంది.చివరిలో రాకెట్ రాఘవ, మోహన వృద్ధ దంపతుల పాత్రల్లో కనిపించారు. షష్టిపూర్తి వేడుక గురించి మాట్లాడుకుంటూ వచ్చే సరదా పంచ్‌లు అందరినీ నవ్వించాయి. ఇదే సమయంలో రాకెట్ రాఘవ తన పాత క్లాస్‌మేట్స్ పేర్లు చెప్పగా, మోహన మరికొందరు పురుషుల పేర్లు కూడా చెప్పడంతో స్టేజ్‌పై సరదా వాతావరణం ఏర్పడింది.

Rocket Raghava5/5

పంచ్ ప్రసాద్

ఈ సందర్భంలో జడ్జి ఇంద్రజ చెప్పిన కౌంటర్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. "మీరు చెప్పే విషయాలు సరే... మేము చెబితే మాత్రం ఎందుకు ఇబ్బంది పడుతున్నారు?" అంటూ ఆమె చెప్పిన మాటలకు స్టేజ్ మొత్తం నవ్వులతో మార్మోగిపోయింది. ప్రస్తుతం ఈ ప్రోమో సోషల్ మీడియాలో మంచి ఆదరణ పొందుతోంది. పూర్తి ఎపిసోడ్‌లో ఇంకా ఎలాంటి సరదా సన్నివేశాలు ఉంటాయో తెలుసుకోవాలని ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

TAGS:
Jabardasth Latest Promo
Jabardasth Promo
Indraja
Rocket Raghava
Jabardasth comedy show
etv jabardasth
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bullet bhaskar

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