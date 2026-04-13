Jayasudha: జయసుధ శోభన్ బాబుని ప్రేమించింది.. కానీ ఆయన ఎవరిని ప్రేమించారంటే..!

Jayasudha Sobhan Babu: తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఒకప్పుడు అగ్రనటులుగా వెలుగొందిన జయసుధ.. శోభన్ బాబు గురించి తాజాగా ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం మళ్లీ వార్తల్లో నిలిచింది. వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న అనుబంధం గురించి అప్పట్లో ఎన్నో వార్తలు వినిపించాయి. ఇప్పుడు మరోసారి ఈ విషయాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
జయసుధ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఆమె తన సహజ నటనతో ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో స్థానం సంపాదించింది. హీరోయిన్గా మాత్రమే కాకుండా ఇప్పుడు కూడా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా మంచి పాత్రలు చేస్తూ ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది.
మరోవైపు శోభన్ బాబు తన అందం, స్టైల్తో అప్పట్లో సోగ్గాడుగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. ఆయనకు భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉండేది. ముఖ్యంగా మహిళా అభిమానులు ఆయనను ఎంతో ఇష్టపడేవారు.
ఈమధ్య.. దర్శకుడు కనగాల జయకుమార్ ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూ ఈ విషయాన్ని మళ్లీ బయటకు తెచ్చింది. ఆ ఇంటర్వ్యూలో యాంకర్ శోభన్ బాబు గారి ఫాలోయింగ్ గురించి అడిగితే, ఆయన చాలా పాపులర్ అని చెప్పారు. అదే సమయంలో జయసుధ గారు శోభన్ బాబును ప్రేమించారని కూడా తెలిపారు. జయసుధ స్వయంగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఈ విషయాన్ని ఒప్పుకున్నారని ఆయన చెప్పడం విశేషం.
కానీ కథలో ట్విస్ట్ ఏమిటంటే, శోభన్ బాబు మాత్రం మరొక హీరోయిన్ను ప్రేమించారని ఆయన వెల్లడించారు. ఆ హీరోయిన్ ఎవరో చాలా మందికి తెలిసిన విషయమే అని కూడా తెలిపారు. అయితే ఆమె పేరు మాత్రం చెప్పలేదు. ఇక ఒకప్పుడు శోభన్ బాబు జయలలిత అని ప్రేమించాడు అన్న వార్తలు తెగ వైరల్ అయిన సంగతి తెలిసిందే.
ఇంకా శోభన్ బాబు గారి వ్యక్తిత్వం గురించి కూడా ఆయన ప్రశంసించారు. ఆయన ఎంతో మంచి మనసున్న వ్యక్తి అని, ఎవరికి తెలియకుండా ఎన్నో దానాలు చేసేవారని చెప్పారు. బయటకు చాలా సింపుల్గా కనిపించినా, ఆయన మనసు ఎంతో గొప్పదని అన్నారు. అందుకే ఆయనను చాలా మంది ఇప్పటికీ ఒక లెజెండ్గా గుర్తుంచుకుంటున్నారు.