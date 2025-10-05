Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ నాపైన కవిత్వాలు రాశారు.. నాకు ఆ లెటర్స్ అన్ని చూపించే వాళ్ళు.. స్టార్ హీరోయిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..!

Pawan Kalyan Movies : పవన్ కళ్యాణ్ గురించి ఎవరో ఒకరు.. ఏదో ఒకటి చెబుతూనే ఉంటారు. ఆయనకి ఎక్కువ పాపులారిటీ ఉండడం వల్ల.. కొంతమంది ఆయనను ఎంతగానో పొగుడుతూ మాట్లాడితే మరి కొంతమంది విమర్శిస్తూ మాట్లాడుతూ ఉంటారు.. ఈ క్రమంలో ఒక స్టార్ హీరోయిన్ పవన్ కళ్యాణ్ గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి..
పవన్ కళ్యాణ్ గురించి సెలబ్రిటీలు.. తమ ఇంటర్వ్యూలో వివిధ రకాలుగా చెబుతా ఉంటారు అన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఒక హీరోయిన్ పవన్ కళ్యాణ్ గురించి కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. హంగామా సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన హీరోయిన్ జ్యోతి.. పెళ్ళాం ఊరెళితే ఇలాంటి సూపర్ హిట్ సినిమాలో కూడా నటించింది.
ఇక ఆ తర్వాత కూడా ఎన్నో సినిమాలలో నటించి తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరికీ సుపరిచితురాలు అయ్యింది. ఇక ఈనటి ఒక ఇంటర్వ్యూలో పవన్ కళ్యాణ్ గురించి చెప్పిన మాటలు అందరిని ఆశ్చర్య పరుస్తున్నాయి.
“పవన్ కళ్యాణ్ గారు నాపైన కవిత్వాలు రాసేవాళ్ళు. జో..నువ్వు పువ్వుల మధ్యలో వస్తూ ఉంటే.. ఆ హెయిర్ అంటూ నాపైన ఏవేవో రాసేవారు. నాకు ఉత్తేజ్ గారు ఆ లెటర్స్ అన్ని చూపించే వాళ్ళు. అప్పుడు ఆయన రాసిన కవిత్వాలు అన్ని చదివి పవన్ కళ్యాణ్ గారు నా గురించి ఇన్ని కవిత్వాలు రాస్తున్నారా అని ఫ్లాట్ అయిపోయా..”అంటూ చెప్పుకొచ్చింది.
ఇక పవన్ కళ్యాణ్ ఏమిటి ఈ హీరోయిన్ పైన కవిత్వాలు రాయడం ఏమిటి అని ప్రతి ఒక్కరూ సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కానీ ఈమె చెప్పిన కామెంట్స్ మాత్రం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
వీటిలో నిజం ఎంత ఉందో తెలియదు కానీ.. ఈ వీడియోని నానా రకాలుగా…కామెంట్లు చేస్తూ.. షేర్ చేయడం మాత్రం ప్రస్తుతం అందరిని ఆశ్చర్యపరస్తోంది.