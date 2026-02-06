English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Casting Couch: నీ కూతురు అవకాశాలు కావాలంటే బెడ్‌రూంకి రావాల్సిందే అన్నారు.. కాస్టింగ్ కౌచ్ పై స్టార్ హీరోయిన్ సెన్సేషనల్ వ్యాఖ్యలు

Casting Couch: నీ కూతురు అవకాశాలు కావాలంటే బెడ్‌రూంకి రావాల్సిందే అన్నారు.. కాస్టింగ్ కౌచ్ పై స్టార్ హీరోయిన్ సెన్సేషనల్ వ్యాఖ్యలు

Casting Couch in South Industry 
సినీ రంగంలో అవకాశాల కోసం వచ్చే చాలా మంది యువతులకు ఎదురయ్యే పెద్ద సమస్యల్లో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ ఒకటి. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఈ అంశంపై పలువురు నటీమణులు తమ అనుభవాలను బయటపెడుతూనే ఉన్నారు. తాజాగా మలయాళ సినీ పరిశ్రమకు చెందిన నటి కని కుశ్రుతి చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి చర్చకు దారి తీశాయి.
కని కుశ్రుతి మలయాళ సినిమాల్లో విభిన్నమైన పాత్రలతో మంచి పేరు సంపాదించారు. సినిమాలే కాకుండా వెబ్ సిరీస్‌లలో కూడా నటించి దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆమె చిన్ననాటి నుంచే సాధారణ జీవితం గడిపారు. తల్లిదండ్రులు అభ్యుదయ భావాలు కలిగినవారు కావడంతో కులాన్ని సూచించే ఇంటిపేరును కూడా తొలగించారు. ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ..ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివిస్తూ జీవితాన్ని అర్థం చేసుకునేలా పెంచారు.

చదువు పూర్తయ్యాక థియేటర్ రంగంలో శిక్షణ తీసుకున్న కని, ఆ తర్వాత సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టారు. ప్రారంభంలో మంచి అవకాశాలు వచ్చినప్పటికీ, సినీ పరిశ్రమలో ఎదురైన అనుభవాలు ఆమెను తీవ్రంగా బాధించాయట. ముఖ్యంగా అవకాశాల పేరుతో కొందరు దర్శకులు, నిర్మాతలు చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలు, ఒత్తిళ్లు ఆమెను మానసికంగా కుంగదీశాయట.

ఇటీవల ఒక పాడ్‌కాస్ట్‌లో మాట్లాడిన కని, తన జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలను స్పష్టంగా వివరించారు. “నటిగా పేరు తెచ్చుకోవాలని ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చాను. కానీ ఇక్కడ ప్రతిభకన్నా కమిట్‌మెంట్‌కే ఎక్కువ విలువ ఇస్తున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో నాతో కాకుండా నేరుగా మా అమ్మతో మాట్లాడి..నీ కూతురికి అవకాశాలు కావాలంటే బెడ్‌రూంకి రావాల్సిందే అని చెప్పారు” అని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

ఇలాంటి వేధింపులను తట్టుకోలేక కొంతకాలం సినిమాలకు దూరమయ్యానని, కానీ కుటుంబ పరిస్థితుల వల్ల మళ్లీ నటన వైపు రావాల్సి వచ్చిందని కని చెప్పారు. ఆమె చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సినీ పరిశ్రమలోని చీకటి కోణాలను మరోసారి బయటపెట్టాయి.

ప్రస్తుతం కని మాటలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. క్యాస్టింగ్ కౌచ్‌పై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, మహిళలకు సురక్షితమైన వాతావరణం కల్పించాలని పలువురు నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. కని ధైర్యంగా తన అనుభవాలను పంచుకోవడం వల్ల మరెందరో మహిళలు ముందుకు వచ్చి మాట్లాడే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

