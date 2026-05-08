/Actress Kasthuri: సమస్యలు అన్ని వాళ్ళ వల్లే.. విజయ్ ప్రభుత్వంపై నటి కస్తూరి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

Vijay TVK latest news: తమిళనాడులో ప్రస్తుతం రాజకీయ పరిస్థితులు చాలా హాట్ టాపిక్గా మారాయి. నటుడు విజయ్ స్థాపించిన టీవీకే పార్టీ ఎన్నికల్లో మంచి ఫలితాలు సాధించింది. అయితే పూర్తి మెజారిటీ రాకపోవడంతో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు విషయంలో ఉత్కంఠ నెలకొంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతు తెలిపినా ఇంకా మ్యాజిక్ ఫిగర్ చేరలేదని రాజకీయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఈ వ్యవహారంపై నటి కస్తూరి శంకర్ సోషల్ మీడియాలో స్పందించారు. ప్రజలు విజయ్ పార్టీకి పెద్ద ఎత్తున మద్దతు ఇచ్చారని ఆమె అన్నారు. టీవీకే అతిపెద్ద పార్టీగా నిలిచిన తర్వాత ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఇవ్వడం గవర్నర్ బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో ఆలస్యం జరిగితే ప్రజల్లో అనుమానాలు పెరుగుతాయని కస్తూరి చెప్పారు. ముఖ్యంగా ఈ పరిస్థితికి బీజేపీ కారణమని చాలామంది భావించే అవకాశం ఉందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.
“బీజేపీ ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా విమర్శలు ఎదుర్కొంటోంది” అని కస్తూరి వ్యాఖ్యానించారు. విజయ్ పార్టీకి అవకాశం ఇవ్వకుండా ఆలస్యం చేస్తే అది రాజకీయ వ్యూహంగా కనిపిస్తుందని అన్నారు. ప్రజల తీర్పును గౌరవించడం అవసరమని కూడా ఆమె సూచించారు.
ఇప్పటికే పలువురు సినీ ప్రముఖులు కూడా ఇదే అంశంపై స్పందించారు. కమల్ హాసన్, విశాల్, ప్రకాష్ రాజ్ వంటి వారు గవర్నర్ నిర్ణయంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. టీవీకే పార్టీకి అసెంబ్లీలో మెజారిటీ నిరూపించుకునే అవకాశం ఇవ్వాలని వారు డిమాండ్ చేశారు.
కస్తూరి ప్రస్తుతం బీజేపీలో కొనసాగుతున్న విషయం తెలిసిందే. అదే పార్టీలో ఉంటూ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు ఆలస్యం అయితే బీజేపీకే నష్టం కలుగుతుందని ఆమె చెప్పడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ప్రతి గంటకూ కొత్త ట్విస్టులు కనిపిస్తున్నాయి. విజయ్ సీఎం అవుతారా? లేక మరో రాజకీయ మార్పు జరుగుతుందా? అనే ఆసక్తి అందరిలో ఉంది. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఈ అంశంపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది.
కస్తూరి తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో అనేక సినిమాల్లో నటించారు. సినిమాలతో పాటు టీవీ సీరియల్స్ ద్వారా కూడా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఆమె చేసే పోస్టులు తరచూ వైరల్ అవుతుంటాయి.