Kasthuri Shankar: రాత్రి 9 గంటలు దాటాక కోరిక.. లొంగిపోవాల్సి వస్తుంది.. కస్తూరి శంకర్ గురించి బయటపడ్డ నిజం

Kasthuri Shankar Night Addiction: నటి కస్తూరి శంకర్ ఎప్పుడూ తన మాటలతో.. వార్తల్లో నిలిచే వ్యక్తిగా ఈమధ్య తెగ పేరు తెచ్చుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఆమె మనసులో ఉన్నది దాచకుండా నేరుగా చెప్పే స్వభావం వల్ల చాలా సార్లు వివాదాల్లో కూడా చిక్కుకున్నారు. ఇటీవల ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆమె తన వ్యక్తిగత అలవాట్ల గురించి సరదాగా చెప్పిన విషయం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
కస్తూరి శంకర్ 1991లో వచ్చిన ఆతా ఉన్ కోయిలే అనే తమిళ సినిమా ద్వారా సినీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఆ తర్వాత మూడు దశాబ్దాలుగా తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో వందకు పైగా సినిమాల్లో నటించారు. తెలుగులో నిప్పు రవ్వ, సొగ్గాడి పెళ్లాం, అన్నమయ్య, మా ఆయన బంగారం, డాన్ శీను వంటి సినిమాల్లో నటించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు.
కెరీర్ మంచి స్థాయిలో ఉన్న సమయంలో కస్తూరి రవికుమార్ అనే వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకున్నారు. కుటుంబం, పిల్లల కోసం కొంతకాలం సినిమాలకు దూరమయ్యారు. తరువాత మళ్లీ నటనలోకి వచ్చి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా సినిమాలు, టీవీ సీరియల్స్లో నటిస్తూ ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు. ముఖ్యంగా ఇంటింటి గృహలక్ష్మి సీరియల్ ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులకు మరింత పరిచయం అయ్యారు.
సోషల్ మీడియాలో కూడా కస్తూరి చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు. సినిమాలు, కార్యక్రమాలు, వ్యక్తిగత విషయాలు గురించి అభిమానులతో తరచూ పంచుకుంటూ ఉంటారు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాలకు దారితీసిన ఘటనలు కూడా ఉన్నాయి.
ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో యాంకర్ కస్తూరికి ఉన్న ఒక అలవాటు గురించి అడిగారు. అందుకు ఆమె సరదాగా సమాధానం ఇచ్చారు. “రాత్రి 9 గంటలు దాటాక నాకు ఒక కోరిక వస్తుంది. దాన్ని ఎంత ఆపుకోవాలనుకున్నా కొన్నిసార్లు కష్టమే. చివరకు దానికి లొంగిపోతాను” అని నవ్వుతూ చెప్పారు.
ఆమె చెప్పిన ఆ అలవాటు ఏమిటంటే బంగాళదుంప చిప్స్ తినడం. చిప్స్ చూస్తే తినకుండా ఉండలేనని ఆమె చెప్పడం అందరినీ నవ్వించింది. “కొద్దిగా ఇస్తే కొద్దిగా తింటాను, ఎక్కువ ఇస్తే అంతా తినేస్తాను” అని సరదాగా చెప్పారు.
అలా ఆమె చెప్పిన ఈ చిన్న అలవాటు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అభిమానులు కూడా దీనిపై సరదాగా స్పందిస్తున్నారు.