Keerthi Reddy: సుమంత్ మాజీ భార్య కీర్తి రెడ్డి ప్రస్తుతం ఈ స్టార్ హీరోకి వదిన అన్న విషయం మీకు తెలుసా..?

Keerthi Reddy
తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులకు ఒకప్పుడు బాగా పరిచయమైన హీరోయిన్ కీర్తి రెడ్డి. తొలిప్రేమ సినిమాతో హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన కీర్తి రెడ్డి, తొలి సినిమాతోనే బ్లాక్బస్టర్ హిట్ అందుకుని ఒక్కసారిగా స్టార్ అయిపోయింది. ఈ సినిమాలో ఆమె నటనకు యువతతో పాటు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కూడా ఫిదా అయ్యారు.
మహేష్ బాబు నటించిన అర్జున్ సినిమాలో అక్క పాత్రలో కనిపించి కీర్తి రెడ్డి మరోసారి ప్రేక్షకుల మనసులు గెలుచుకుంది. హీరోయిన్గా కాకపోయినా, ఆ పాత్ర ద్వారా మంచి పేరు సంపాదించింది. అయితే ఆ తర్వాత ఆమె సినిమాలకు కాస్త దూరమైంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో కీర్తి రెడ్డి హీరో సుమంత్ను పెళ్లి చేసుకుంది. కానీ ఈ పెళ్లి ఎక్కువకాలం నిలవలేదు. కొద్ది రోజులకే వీరిద్దరూ విడాకులు తీసుకున్నారు. ఆ సమయంలో ఈ విషయం టాలీవుడ్లో పెద్ద చర్చగా మారింది.
విడాకుల తర్వాత కీర్తి రెడ్డి మళ్లీ పెళ్లి చేసుకుని పూర్తిగా ఫ్యామిలీ లైఫ్కి పరిమితమైంది. ప్రస్తుతం ఆమెకు ఒక కొడుకు, ఒక కూతురు ఉన్నారు. సినిమాలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉంటూ తన కుటుంబంతో సంతోషంగా జీవిస్తోంది.
ఇలాంటి సమయంలో ఆమె గురించి మరో ఆసక్తికర విషయం బయటకు వచ్చింది. సామ్రాట్ అనే హీరో తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన మాటలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి. పంచాక్షరి సినిమాతో హీరోగా పరిచయమైన సామ్రాట్, ఆ తర్వాత పెద్దగా హిట్లు అందుకోలేకపోయినా, బిగ్ బాస్ తెలుగు ద్వారా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు.
ఈ క్రమంలో సామ్రాట్ మాట్లాడుతూ, తన అక్క పెళ్లి కీర్తి రెడ్డి తమ్ముడితో జరిగిందని వెల్లడించాడు. అంటే కీర్తి రెడ్డి తనకు వదిన అవుతుందని చెప్పాడు. ఈ విషయం బయటకు రావడంతో సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతోంది.
ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్గా వెలుగొందిన కీర్తి రెడ్డి పేరు, ఇప్పుడు ఇలా మరోసారి వార్తల్లో నిలవడం అభిమానులకు ఆసక్తికరంగా మారింది. టాలీవుడ్లో ఉన్న అనుబంధాలు, బంధాలు ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంటాయో మరోసారి ఈ విషయం నిరూపిస్తోంది.