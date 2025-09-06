English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Keerthy Suresh: పెళ్లి తర్వాత భర్తతో కలిసి కీర్తి సురేష్ మొదటి ఓనం సెలబ్రేషన్స్.. ఫొటోలు వైరల్

Heroine Keerthy Suresh: స్టార్ హీరోయిన్ కీర్తి సురేష్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. టాలీవుడ్, కోలీవుడ్, బాలీవుడ్‌లలో వరుస సినిమాలు చేస్తూ అలరించింది. అయితే కీర్తి సురేష్ పెళ్లి తర్వాత తన భర్త ఆంటోనీ తట్టిల్, ఫ్యామిలీతో కలిసి మొదటిసారి ఓనం పండుగను గ్రాండ్‌గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా తీసుకున్న ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. దీంతో ఆ ఫొటోలు ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. 
 
1 /9

హీరోయిన్ కీర్తి సురేష్ తన భర్త ఆంటోనీ తట్టిల్‌తో కలిసి.. ఘనంగా ఓనం పండుగను జరుపుకుంది. ఈ సందర్భంగా కీర్తి సోషల్ మీడియాలో కొన్ని అద్భుతమైన ఫోటోలను పోస్ట్ చేసింది.   

2 /9

ఈ ఫొటోల్లో కీర్తి సురేష్.. సాంప్రదాయ తెల్లని చీరలో, బంగారు రంగు అంచుతో, పింక్, గ్రీన్ కలర్ ఫ్లవర్ డిజైన్‌తో అద్భుతంగా కనిపించింది. ఆమె భర్త కూడా ఎత్నిక్ వేర్‌లో అందంగా కనిపించాడు. 

3 /9

ఈ జంట కూలింగ్ గ్లాసెస్‌తో స్టైలిష్‌గా ఫోటోలకు ఫోజులిచ్చింది. మరో ఆకర్షణగా కీర్తి తన పెట్ డాగ్స్‌కి కూడా ట్రెడిషినల్ బట్టలు వేసి, వాటిని వేడుకల్లో భాగం చేసింది కీర్తి సురేష్. ఈ పెట్స్ పండుగకు మరింత ఆకర్షణగా నిలిచాయి. 

4 /9

మ్యారేజ్ తర్వాత తమ ఇంట్లో జరిగిన తొలి ఓనం పండుగ కావడంతో.. కీర్తి సురేష్ ఈ సంతోషాన్ని అభిమానులతో పంచుకుంది.   

5 /9

కీర్తి సురేష్ షేర్ చేసిన ఈ ఫోటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. ఫొటోల్లో కీర్తి లుక్‌కి అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు.  

6 /9

కీర్తి సురేష్ 2024 డిసెంబర్ 12న గోవాలోని ఒక ప్రైవేట్ రిసార్ట్‌లో వివాహం చేసుకుంది. 15 సంవత్సరాలుగా పరిచయం ఉన్న ఈ జంట గత ఏడాది ఒక్కటయ్యారు.   

7 /9

ప్రముఖ మలయాళ నిర్మాత జి.సురేష్ కుమార్, నటి మేనకల కుమార్తె అయిన కీర్తి..  2000 సంవత్సరంలో బాలనటిగా సినీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టింది.   

8 /9

2013లో 'గీతాంజలి' సినిమాతో హీరోయిన్‌గా మారింది. ఆ తర్వాత తెలుగు, తమిళ చిత్రాల్లో నటిస్తూ బిజీగా ఉంది.   

9 /9

ఇటీవల వరుణ్ ధావన్ హీరోగా బాలీవుడ్ సినిమాలో కూడా కీర్తి సురేష్ నటించగా.. ఆ మూవీ మాత్రం విజయం సాధించలేదు.  

Keerthy Suresh Onam Celebrations Keerthy Suresh Actress Keerthy Suresh Heroine Keerthy Suresh Keerthy Suresh Onam Festival Celebrations Keethy Suresh With Husband Antony Keethy Suresh Photos

Next Gallery

Ganesh ShobhaYatra: ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్‌ నిమజ్జనం.. కళ్లు చెదిరే ఫొటోలు చూడండి