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Prabhas: ప్రభాస్ సినిమా ఆఫర్‌ను రిజెక్ట్ చేసిన మహానటి..!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 28, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:32 AM IST

Prabhas:కల్కి 2898 ఏడీ లో కనిపించే పాత్రను తిరస్కరించిన కీర్తి సురేశ్, చివరకు బుజ్జి కి వాయిస్ ఇచ్చి ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు అందుకున్నారు. దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్‌తో జరిగిన ఆసక్తికర సంభాషణను ఆమె తాజాగా వెల్లడించారు.

Prabhas Movie1/5

కల్కి 2898 ఏడీ

కల్కి 2898 ఏడీ విడుదలై రెండేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా నటి కీర్తి సురేశ్ ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. ప్రభాస్ హీరోగా, నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో ఏఐ వాహనం బుజ్జికి ఆమె వాయిస్ అందించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ పాత్రకు ముందు సినిమాలో కనిపించే మరో కీలక పాత్రను తనకు ఆఫర్ చేశారని, కానీ దానిని తానే తిరస్కరించానని కీర్తి వెల్లడించారు.

Keerthy Suresh Interview2/5

నాగ్ అశ్విన్

దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ మొదట తనకు ఆన్-స్క్రీన్ పాత్రను వివరించారని, అయితే ఆ పాత్రపై తనకు పూర్తి నమ్మకం కలగకపోవడంతో సున్నితంగా తిరస్కరించినట్లు చెప్పారు. ఆ తర్వాత నాగ్ అశ్విన్ తనకు మెసేజ్ చేసి, "నా సినిమాలో కనీసం ఒక గోడ చాటు నుంచి అయినా కనిపిస్తావా?" అని సరదాగా అడిగారని గుర్తుచేసుకున్నారు.

Nag Ashwin3/5

కీర్తి సురేశ్ ఇంటర్వ్యూ

అనంతరం సినిమాలో కనిపించాల్సిన అవసరం లేదని, కేవలం బుజ్జి పాత్రకు తన గొంతు మాత్రమే కావాలని నాగ్ అశ్విన్ చెప్పారని కీర్తి తెలిపారు. మొదట ఈ ఆలోచన తనకు కొత్తగా అనిపించినా, వెంటనే అంగీకరించానన్నారు. ఇప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఆన్-స్క్రీన్ పాత్రను వదిలేయడం వల్లే బుజ్జి వంటి ప్రత్యేకమైన పాత్ర దక్కిందని, ఆ నిర్ణయం పట్ల చాలా సంతోషంగా ఉన్నానని చెప్పారు.

Kalki 2898 AD4/5

ప్రభాస్ సినిమా

కల్కి 2898 ఏడీలో ప్రభాస్ పోషించిన భైరవ పాత్రకు అత్యంత నమ్మకమైన సహచరంగా బుజ్జి నిలిచింది. హాలీవుడ్‌లోని జార్విస్ తరహాలో రూపొందించిన ఈ ఏఐ వాహనం ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. ముఖ్యంగా ప్రభాస్-బుజ్జి మధ్య జరిగే సరదా సంభాషణలు సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. కీర్తి సురేశ్ తెలుగు మాత్రమే కాకుండా తమిళం, మలయాళం సహా పలు భాషల్లో కూడా ఈ పాత్రకు స్వయంగా డబ్బింగ్ చెప్పారు.

Keerthy Suresh5/5

కల్కి మూవీ

ప్రస్తుతం కీర్తి సురేశ్ విజయ్ దేవరకొండ సరసన తెరకెక్కుతున్న రౌడీ జనార్దన్ చిత్రంలో నటిస్తూ బిజీగా ఉన్నారు. మరోవైపు కల్కి 2898 ఏడీ సీక్వెల్‌పై కూడా అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

TAGS:
Keerthy Suresh
Prabhas
Kalki 2898 AD
Bujji
nag ashwin
Keerthy Suresh Interview
Prabhas movie

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