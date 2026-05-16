/Khushboo: ఖుష్బూ వల్లే కాపురంలో చిచ్చు.. స్టార్ హీరోల జీవితంలో జోక్యం చేసుకుంది.. తమిళ హీరో కీలక వ్యాఖ్యలు!

Khushboo:తమిళ సినీ ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు హీరో ‘జయం’ రవి వ్యక్తిగత జీవితం పెద్ద చర్చగా మారింది. ఇప్పటికే భార్య ఆర్తితో ఆయన విడాకుల వ్యవహారం వార్తల్లో నిలిచింది. అయితే ఇప్పుడు ఈ వివాదంలో సీనియర్ నటి ఖుష్బూ పేరు కూడా వినిపించడం మరింత ఆసక్తి పెంచుతోంది. తాజాగా జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఈ సమయంలో మీడియా ముందుకు వచ్చిన రవి మోహన్ తన వ్యక్తిగత జీవితంపై పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే ఎవరిపేర్లు నేరుగా చెప్పకపోయినా “ఇడ్లీ నటి” అంటూ మాట్లాడటం కోలీవుడ్లో పెద్ద చర్చకు కారణమైంది. ఆ వ్యాఖ్యలు ఖుష్బూనే ఉద్దేశించి చేశారని చాలామంది భావిస్తున్నారు.
రవి మోహన్ మాట్లాడుతూ, “ఫెమినిజం పేరుతో మా కుటుంబ జీవితంలో జోక్యం జరిగింది. నా జీవితమే కాదు, మరికొందరు సీనియర్ నటుల కుటుంబాల్లో కూడా సమస్యలు రావడానికి కారణమైంది” అంటూ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఆయన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద దుమారం రేపాయి.
ఇదే సమయంలో ఖుష్బూ కూడా పరోక్షంగా స్పందించారు. తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో “కొంతమంది తమ డీఎన్ఏను నిరూపించుకోవడానికి ఏదైనా చేస్తారు. నన్ను నిజం చేశారంటే ధన్యవాదాలు” అంటూ ట్వీట్ చేశారు. ఈ ట్వీట్ రవి మోహన్ వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్ అని నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు.మరోవైపు రవి మోహన్ భార్య ఆర్తి కూడా సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ పెట్టారు. “నిద్రలో ఉన్న సింహాన్ని లేపొద్దు” అంటూ ఆమె చేసిన పోస్ట్ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. దీంతో ఈ వివాదం మరింత వేడెక్కింది.
కోలీవుడ్ వర్గాల్లో ఖుష్బూ, ఆర్తి మధ్య మంచి స్నేహం ఉందనే ప్రచారం కూడా ఉంది. అందుకే ఈ వ్యవహారం ఇప్పుడు మరింత పెద్ద చర్చగా మారింది. సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు కూడా ఈ విషయంపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.అయితే ఇప్పటివరకు ఖుష్బూ ఈ ఆరోపణలపై నేరుగా స్పందించలేదు. అలాగే రవి మోహన్ కూడా పూర్తి వివరాలు బయటపెట్టలేదు. దీంతో అసలు నిజం ఏమిటన్నది ఇప్పుడు కోలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.