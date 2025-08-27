English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Star Actress: సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగిని కిడ్నాప్ చేసిన స్టార్ హీరోయిన్.. ముగ్గురి అరెస్ట్.. అసలేం జరిగిందంటే..!

Lakshmi Menon kidnap case: ప్రముఖ తమిళ నటి లక్ష్మీ మీనన్ కేరళలోని కొచ్చిలో జరిగిన ఓ ఘటనతో వార్తల్లో నిలిచారు. ఆమె ఒక సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగిని కిడ్నాప్ చేసి దాడి చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ కేసులో ఆమెతో పాటు మరో ముగ్గురిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేయగా.. లక్ష్మీ మీనన్ పరారీలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 
1 /5

మలయాళ సినిమాల్లో మంచి నటిగా పేరు తెచ్చుకుంది లక్ష్మీ మీనన్. 2011లో రఘువింతే స్వాంతం రసియా అనే సినిమాతో హీరోయిన్‌గా పరిచయమైంది. ఆ తర్వాత మలయాళం, తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఎన్నో సినిమాల్లో నటించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఈ ఏడాది శబ్దం సినిమాతో మరోసారి తన నటనతో మెప్పించింది.    

2 /5

కేర‌ళలోని కొచ్చిలో సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగిని కిడ్నాప్ చేసి.. దాడి చేసిన కేసులో.. నటి లక్ష్మీ మీనన్‌తో పాటు మరో ముగ్గురిపై కేసు నమోదైంది.  బాధితుడు ఫిర్యాదు చేయడంతో.. ఎర్నాకులం నార్త్ పోలీసులు ఈ కేసును నమోదు చేశారు.  

3 /5

ఈ ఘటన కొచ్చిలోని ఓ రెస్టారెంట్‌లో జ‌రిగిన‌ట్లు తెలుస్తుంది. అక్కడ లక్ష్మీ మీనన్, ఆమె స్నేహితులు.. బాధితుడి ఫ్రెండ్ తో గొడవకి దిగారు. ఆ తర్వాత లక్ష్మీ మీనన్, ఆమె ఫ్రెండ్స్.. బాధితుడిని వెంబడించి, అతని కారును అడ్డగించారు. 

4 /5

ఆ తర్వాత అతడిని బలవంతంగా తమ వాహనంలోకి ఎక్కించుకుని.. దాడి చేసినట్లు ఫిర్యాదులో తెలిపారు. పోలీసులు ఈ ఫిర్యాదు ఆధారంగా విచారణ ప్రారంభించి.. లక్ష్మీ మీనన్ స్నేహితులైన మిథున్, అనీశ్, సోనామోల్‌లను అరెస్ట్ చేశారు. 

5 /5

అయితే లక్ష్మీ మీనన్ పరారీలో ఉందని.. ఆమె ఫోన్ ఆఫ్ చేసి ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆమెను పట్టుకోవడానికి పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. కుంకి, జిగర్తాండ, ఇంద్రుడు వంటి సినిమాలతో తమిళం, తెలుగులో మంచి గుర్తింపు పొందిన లక్ష్మీ మీనన్.. ఇలాంటి కేసులో చిక్కుకోవడం సినీ పరిశ్రమలో ఆశ్చర్యం కలిగించింది.

Lakshmi Menon kidnap case Malayalam Actress Lakshmi Menon Lakshmi Menon heroine lakshmi menon actress lakshmi menon Case Filed Against Actress Lakshmi Meno

Next Gallery

Curd With Jaggery: పెరుగుతో బెల్లం తినొచ్చా? తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?