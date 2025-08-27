English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Lavanya Tripathi: మొదటిసారి బేబీ బంప్ ఫొటోతో లావణ్య త్రిపాఠి.. పండగ పూట స్పెషల్ ఫొటో పోస్ట్ చేసిన మెగా కోడలు

Lavanya Tripathi on vinayaka chavithi: వినాయకచవితి సందర్భంగా ఇంట్లో వినాయకుడి పూజ చేసిన మెగా హీరో వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠి.. వారిద్దరూ కలిసి దిగిన ఫొటోని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. అయితే.. ఈ ఫొటోలో లావణ్య బేబీ బంప్ తో మొదటిసారి కనిపించింది.  దీంతో ఈ ఫొటో వైరల్ గా మారింది. 
 
మెగా హీరో వరుణ్ తేజ్, హీరోయిన్ లావణ్య త్రిపాఠి 2023లో గ్రాండ్ గా పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఓ మూవీ షూటింగ్ లో ఫ్రెండ్స్ గా మారిన వీరిద్దరూ.. ఆ తర్వాత  ప్రేమించుకొని, పెద్దల సమక్షంలో మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒకటయ్యారు.

వీరిద్దరూ ప్రస్తుతం మూవీస్ చేస్తూనే లైఫ్ ని హ్యాపీగా గడుపుతున్నారు. పెళ్లి తర్వాత రెగ్యులర్ గా వెకేషన్స్ కి వెళ్తూ.. ఆ ఫోటోలని కూడా సోషల్ మీడియాలో ఎప్పటికప్పుడూ షేర్ చేస్తుంటారు ఈ క్యూట్ కపుల్.  

ఇక రీసెంట్ గానే తాము తల్లిదండ్రులం కాబోతున్నామంటూ ఈ జంట ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ తర్వాత నుండి లావణ్య ఎక్కువగా సోషల్ మీడియాలో కనపడలేదు.   

అయితే మొదటి సారి లావణ్య తన బేబీ బంప్ ఫొటోతో కనిపించింది. వినాయక చతుర్థి సందర్భంగా ఇంట్లో పూజ చేసుకున్న వరుణ్, లావణ్యలు.. తమ ఫొటోలను నెట్టింట్లో పోస్ట్ చేశారు. 

దీంతో ఆ ఫొటోలు చూసిన వారంతా బ్యూటిఫుల్ కపుల్.. వచ్చే సంవత్సరం మీ బేబీతో వినాయక చవితిని సెలబ్రేట్ చేసుకోబోతున్నందుకు మేము కూడా ఎక్సైట్ గా ఎదురుచూస్తున్నామంటూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.   

