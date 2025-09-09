Star Actress: 7 నెలల గర్భంతోనే రెండవ పెళ్లి చేసుకున్న స్టార్ హీరోయిన్.. ఎవరో తెలుసా..?

Leena Chandavarkar Story: బాలీవుడ్లో సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమాల్లో నటించి తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చుకున్న నటి లీనా చందావర్కర్. కర్ణాటకలో జన్మించిన ఆమె.. తన మొదటి సినిమాను బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో వినోద్ ఖన్నాతో చేయడంతో పాటు.. తర్వాత తన వరుస సినిమాలను స్టార్ హీరోలతో చేసి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. అయితే సినిమాల్లో విజయవంతమైన నటిగా పేరు తెచ్చుకొని, కెరీర్ పీక్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడే పెళ్లి చేసుకున్న లీనా వ్యక్తిగత జీవితంలో మాత్రం వరుస విషాదాలను ఎదుర్కొన్నారు.
లీనా చందావర్కర్ కర్ణాటకలోని ధార్వాడ్లో 1950లో జన్మించారు. ఆమె బాలీవుడ్ సినిమాల్లో నటిగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించారు. 1968లో మన్ కా మీట్ అనే సినిమాతో వినోద్ ఖన్నాతో కలిసి నటించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఆ తర్వాత జీతేంద్ర, దిలీప్ కుమార్, రాజేష్ ఖన్నా వంటి ప్రముఖ నటులతో హమ్జోలి, మెహబూబ్ కి మెహందీ, బిదాయి వంటి హిట్ సినిమాల్లో నటించారు.
1970 నుంచి 1980 వరకు బాలీవుడ్లో విజయవంతమైన నటిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. కెరీర్ ఉత్తమ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు గోవా మొదటి ముఖ్యమంత్రి కుమారుడు సిద్ధార్థ్ బందోద్కర్ను వివాహం చేసుకున్నారు. కానీ ఆరు నెలల్లోనే అతను ప్రమాదంలో చనిపోయారు.
అప్పటికే గర్భవతిగా ఉన్న లీనా ఈ బాధ నుంచి కోలుకోవడానికి చాలా సమయం పట్టింది. ఈ సమయంలో ప్రముఖ గాయకుడు కిషోర్ కుమార్ ఆమెకు మద్దతుగా నిలిచారు.
1980లో లీనా కిషోర్ కుమార్ను వివాహం చేసుకున్నారు. వారికి సుమిత్ కుమార్ అనే కుమారుడు జన్మించాడు. కానీ ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత 1987లో కిషోర్ కుమార్ కూడా చనిపోయారు.
సినిమాల్లో విజయవంతమైన నటిగా పేరు తెచ్చుకున్న లీనా వ్యక్తిగత జీవితంలో మాత్రం విషాదాలను ఎదుర్కొన్నారు. తెరపై అందరినీ అలరించిన ఈ కళాకారిణి జీవితం తెరవెనుక అంత సంతోషంగా లేదని ఆమె కథ చెబుతుంది.