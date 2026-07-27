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Star Heroine: 33 ఏళ్ల యువకుడితో 52 ఏళ్ల స్టార్ హీరోయిన్ డేటింగ్..!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 27, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:59 AM IST

Star Heroine:బాలీవుడ్‌కు చెందిన ఓ ప్రముఖ స్టార్ బ్యూటీ మరోసారి తన వ్యక్తిగత జీవితంతో సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. గత కొద్ది రోజులుగా ఆమె ప్రముఖ డైమండ్ వ్యాపారవేత్త హర్ష్ మెహతాతో డేటింగ్‌లో ఉన్నారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే ఈ ప్రచారంపై ఇప్పటి వరకు ఇద్దరిలో ఎవరూ అధికారికంగా స్పందించలేదు.

Arjun Kapoor breakup1/5

బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు

తాజాగా ముంబైలో జరిగిన ఒక ప్రైవేట్ పార్టీకి మలైకా అరోరా హాజరైంది. అదే కార్యక్రమానికి హర్ష్ మెహతా కూడా రావడంతో ఇద్దరి గురించి మరోసారి చర్చ మొదలైంది. పార్టీ ముగిసిన తర్వాత ఇద్దరూ వేర్వేరుగా బయటకు వచ్చిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. దీంతో వీరిద్దరూ డేటింగ్‌లో ఉన్నారనే వార్తలు మరింత బలపడినట్లు నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు.  

Harsh Mehta2/5

మలైకా అరోరా డేటింగ్

ఇటీవల మలైకా అరోరా తన కుమారుడు అర్హాన్ ఖాన్‌తో కలిసి కూడా పలు కార్యక్రమాల్లో కనిపించింది. అదే సమయంలో హర్ష్ మెహతా కూడా కొన్ని ఈవెంట్లలో కనిపించడం అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ కారణంగానే వీరి మధ్య ప్రత్యేక బంధం ఉందని సోషల్ మీడియాలో అనేక కథనాలు వస్తున్నాయి.  

Malaika Arora new boyfriend3/5

మలైకా కొత్త బాయ్ ఫ్రెండ్

ఇంతకుముందు మలైకా అరోరా నటుడు అర్జున్ కపూర్‌తో చాలా సంవత్సరాల పాటు రిలేషన్‌లో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఇద్దరూ పలుమార్లు కలిసి కనిపించడంతో వారి ప్రేమ గురించి అప్పట్లో విస్తృతంగా వార్తలు వచ్చాయి. అయితే గత ఏడాది వారి మార్గాలు వేరయ్యాయని బాలీవుడ్ వర్గాలు తెలిపాయి. ఆ తర్వాత మలైకా తన వ్యక్తిగత జీవితంపై పెద్దగా మాట్లాడలేదు.  

Malaika Arora dating rumors4/5

అర్జున్ కపూర్ బ్రేకప్

ప్రస్తుతం హర్ష్ మెహతాతో ఆమె పేరు వినిపించడంతో మరోసారి ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. అయితే ఇవన్నీ ఇప్పటివరకు సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న ప్రచారం మాత్రమే. ఈ వార్తల్లో ఎంత నిజం ఉందో తెలియాలంటే మలైకా లేదా హర్ష్ మెహతా అధికారికంగా స్పందించాల్సి ఉంది.  

Malaika Arora5/5

మలైకా అరోరా వైరల్ వీడియో

ఇదిలా ఉంటే, మలైకా అరోరా తన ఫిట్‌నెస్, ఫ్యాషన్ స్టైల్, గ్లామర్‌తో ఇప్పటికీ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటూనే ఉంది. 52 ఏళ్ల వయసులో కూడా ఆమె చూపిస్తున్న ఆత్మవిశ్వాసం, అందం గురించి అభిమానులు తరచూ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలతో ఆమె మరోసారి వార్తల్లో నిలవగా, ఈ డేటింగ్ రూమర్లపై ఆమె ఎప్పుడు స్పందిస్తుందా అని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ఈ విషయం గురించి పెద్ద ఎత్తున చర్చ కొనసాగుతోంది.

TAGS:
Malaika Arora
Harsh Mehta
Malaika Arora dating rumors
Malaika Arora New Boyfriend
Arjun Kapoor breakup

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